Когда ждать

В новом отчете о новостях вокруг Apple журналист Марк Гурман пишет, что Apple готовит AirPods Max 2 к выпуску позже в 2024 году. Это означает, что многолетнее ожидание новых наушников может наконец подойти к концу.

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Apple часто показывает новые AirPods вместе с ежегодной презентацией iPhone осенью, что делает сентябрь наиболее вероятным месяцем запуска AirPods Max 2.

К сожалению, все, кто надеется на значительные изменения в новых AirPods Max, скорее всего, будут разочарованы. Вот, что пишет Гурман: "Я ожидаю, что AirPods Max получат порт USB-C позже в этом году, но я бы не задерживал дыхание в ожидании каких-то серьезных новых функций".

Добавление порта USB-C для зарядки, безусловно, ожидаемое, ведь Apple постепенно переводит все свои продукты с разъема Lightning на USB-C.

Ранние слухи также свидетельствовали, что следующие AirPods Max будут иметь несколько новых цветовых вариантов. Вероятно, что как минимум обновленные наушники также получат чип H2, чтобы включить функции, которые сейчас доступны в AirPods Pro 2. К ним относятся адаптивное аудио, облегченный запуск Siri, распознавание разговоров и персонализированное аудио.

Если уж совсем податься в предположения и мечты, то мы, возможно, даже увидим какие-то функции искусственного интеллекта. Но, учитывая, насколько Apple осторожна с этой технологией, с этим она может подождать до следующего поколения.

Цены

Если Apple выпустит новые AirPods Max без новых функций, которые уже давно доступны в AirPods Pro, это не только разочарует, но и сделает цену в 549 долларов особенно недопустимой в глазах потребителей. Возможно, она могла бы взамен снизить цену в таком случае, но Apple довольно редко снижает цены на новое оборудование.

Поэтому вероятнее всего, что AirPods Max получат паритет функций с AirPods Pro, в сочетании с зарядкой USB-C и новыми цветами по той же цене 549 долларов. Все это сделает AirPods Max надежным вариантом для новых покупателей, но не обязательно станет привлекательным обновлением для многих владельцев AirPods Max, которые уже имеют их.