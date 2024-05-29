Коли чекати

У новому звіті про новини довкола Apple журналіст Марк Гурман пише, що Apple готує AirPods Max 2 до випуску пізніше в 2024 році. Це означає, що багаторічне очікування нових навушників може нарешті добігти кінця.

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Apple часто показує нові AirPods разом зі щорічною презентацією iPhone восени, що робить вересень найбільш вірогідним місяцем запуску AirPods Max 2.

На жаль, всі, хто сподівається на значні зміни в нових AirPods Max, швидше за все, будуть розчаровані. Ось, що пише Гурман: "Я очікую, що AirPods Max отримають порт USB-C пізніше в цьому році, але я б не затримував дихання в очікуванні якихось серйозних нових функцій".

Додавання порту USB-C для зарядки, безумовно, очікуване, адже Apple поступово переводить всі свої продукти з роз'єму Lightning на USB-C.

Ранні чутки також свідчили, що наступні AirPods Max матимуть кілька нових кольорових варіантів. Ймовірно, що як мінімум оновлені навушники також отримають чіп H2, щоб увімкнути функції, які зараз доступні в AirPods Pro 2. До них відносяться адаптивне аудіо, полегшений запуск Siri, розпізнавання розмов і персоналізоване аудіо.

Якщо вже геть податися в припущення та мрії, то ми, можливо, навіть побачимо якісь функції штучного інтелекту. Але, враховуючи, наскільки Apple обережна з цією технологією, з цим вона може зачекати до наступного покоління.

Ціни

Якщо Apple випустить нові AirPods Max без нових функцій, які вже давно доступні в AirPods Pro, це не тільки розчарує, але й зробить ціну в 549 доларів особливо неприпустимою в очах споживачів. Можливо, вона могла б натомість знизити ціну в такому випадку, але Apple досить рідко знижує ціни на нове обладнання.

Тож найімовірніше, що AirPods Max отримають паритет функцій з AirPods Pro, у поєднанні з зарядкою USB-C і новими кольорами за тією ж ціною 549 доларів. Усе це зробить AirPods Max надійним варіантом для нових покупців, але не обов'язково стане привабливим оновленням для багатьох власників AirPods Max, які вже мають їх.