Руководители Zoox заявили, что компания приступила к испытаниям после того, как недавно получила разрешение от Департамента автотранспорта Калифорнии. В настоящее время испытания ограничиваются перевозкой сотрудников Zoox на общественном маршруте протяженностью в 1,6 километра со скоростью до 56 километров в час.

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Что известно о тестировании роботакси Zoox

Компания не разглашает размер своего тестового автопарка, но руководители говорят, что они построили "десятки" автомобилей, хотя их точно меньше 100. Zoox заявила, что один из ее автомобилей завершил тестовый заезд с работниками на борту в минувшие выходные.

В отличие от других компаний, тестирующих автономные транспортные средства в Калифорнии, Zoox заявляет, что их беспилотные автомобили отвечают Федеральным стандартам безопасности автотранспорта, и поэтому компания не ищет разрешения на их использование на дорогах общего пользования.

Немного о Zoox

В 2020 году Zoox представила свой созданный по заказу электрический робот-такси с целью предложить автономный транспорт по требованию в городских условиях. Zoox пока не раскрывает своих планов по запуску коммерческой службы роботакси. Также ничего неизвестно о том, когда тестирование выйдет за рамки ограниченного маршрута и участников-работников. Компания продолжит тестировать транспортное средство с работниками и планирует запустить шаттл-сервис для сотрудников уже этой весной.

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Автономный транспорт набирает популярность

Беспилотное подразделение GM, Cruise, и Waymo от Alphabet в прошлом году получили разрешение на запуск своих служб такси без водителя в Калифорнии и взимание платы с пассажиров за поездки.

Все компании, тестирующие свои транспортные средства на дорогах штата Калифорния, обязаны сообщать о каждом случае, когда система отключается или когда человек-водитель должен заменить автономную систему во время движения.