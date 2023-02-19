Керівники Zoox заявили, що компанія розпочала випробування після того, як нещодавно отримала дозвіл від Департаменту автотранспорту Каліфорнії. Наразі випробування обмежуються перевезенням співробітників Zoox на громадському маршруті довжиною в 1,6 кілометра зі швидкістю до 56 кілометрів на годину.

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Що відомо про тестування роботаксі Zoox

Компанія не розголошує розмір свого тестового автопарку, але керівники кажуть, що вони побудували "десятки" автомобілів, хоча їх точно менше ніж 100. Zoox заявила, що один з її автомобілів завершив тестовий заїзд з працівниками на борту на минулих вихідних.

На відміну від інших компаній, які тестують автономні транспортні засоби в Каліфорнії, Zoox заявляє, що їхні безпілотні автомобілі відповідають Федеральним стандартам безпеки автотранспорту, і тому компанія не шукає дозволу на їхнє використання на дорогах загального користування.

Трохи про Zoox

У 2020 році Zoox представила свій створений на замовлення електричний робот-таксі з метою запропонувати автономний транспорт на вимогу в міських умовах. Zoox наразі не розкриває своїх планів щодо запуску комерційної служби роботаксі. Також нічого невідомо про те коли тестування вийде за рамки обмеженого маршруту та учасників-працівників. Компанія продовжить тестувати транспортний засіб з працівниками і планує запустити шатл-сервіс для співробітників вже цієї весни.

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Автономний транспорт набирає популярності

Безпілотний підрозділ GM, Cruise, і Waymo від Alphabet минулого року отримали дозвіл на запуск своїх служб таксі без водія в Каліфорнії і стягування плати з пасажирів за поїздки.

Усі компанії, які тестують свої транспортні засоби на дорогах штату Каліфорнія, зобов'язані повідомляти про кожен випадок, коли система відключається, або коли людина-водій має замінити автономну систему під час руху.