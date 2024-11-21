Детали

Обычно первая версия Android для разработчиков выходила в феврале. Это смещение соответствует цели Google выпустить финальную версию ко второму кварталу 2025 года. Это означает, что следующая версия выйдет даже не с новыми смартфонами Pixel 10 летом, а еще раньше, сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу Google Android Developers.

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Эта ранняя предварительная версия, ориентированная прежде всего на разработчиков, позволяет ознакомиться с некоторыми будущими функциями платформы.

Первая предварительная версия Android 16 для разработчиков содержит встроенный инструмент для выбора фотографий для приложений. Благодаря этой функции программы могут запрашивать у пользователей доступ к конкретным выбранным фотографиям как из локального хранилища, так и из облака. Впервые Google предоставила пользователям возможность предоставлять явный доступ только к определенным фотографиям из галереи в Android 13. Новый инструмент предназначен для "просмотра вместе с другими элементами приложения для лучшей интерактивности", что бы это ни означало в понимании Google.

Google также выпускает предварительную версию Health Connect для разработчиков с API, которые поддерживают медицинские записи, что означает, что приложения могут с разрешения пользователя читать и записывать медицинские записи в формате FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) – стандарте, который используется для обмена медицинскими записями между различными системами.

Начальная версия Developer Preview, сборка BP21.241018.009, включает патч безопасности от ноября 2024 года. Он поддерживает следующие устройства Pixel:

Pixel 6 и 6 Pro.

Pixel 6a.

Pixel 7 и 7 Pro.

Pixel 7a.

Pixel Fold.

Pixel Tablet.

Pixel 8 и 8 Pro.

Pixel 8a.

Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL и 9 Pro Fold.

Разработчики также могут использовать эмулятор Android для тестирования. Если у вас есть одно из этих устройств, вы можете скачать ОС с официального сайта Android. Однако Google советует быть осторожными пользователям, которые уже используют Android 15 QPR2 Beta 1. Переход на Android 16 DP1 требует полной очистки устройства, поэтому стоит продумать план установки, во избежание потери данных.

Если вы обычный пользователь, а не разработчик, который создает приложения для Android, то эта сборка вам точно не будет нужна. Единственная польза из этого запуска в том, что мы узнали точный график дальнейших релизов.

Так, на сайте указано, что Google планирует выпустить дополнительную предварительную версию для разработчиков в декабре, а две нестабильные бета-версии выйдут в январе и феврале. В марте и апреле выйдут стабильные бета-версии, которые уже смогут установить себе обычные пользователи, которым не терпится получить Android 16 раньше всех.

Эти обновления постепенно будут внедрять больше возможностей и функций, что позволит разработчикам тестировать и совершенствовать свои приложения. К этому времени основные функции и API будут доработаны, что приведет к окончательному публичному выпуску Android 16 где-то в мае или июне 2025 года.