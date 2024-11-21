Деталі

Зазвичай перша версія Android для розробників виходила у лютому. Цей зсув відповідає меті Google випустити фінальну версію до другого кварталу 2025 року. Це означає, що наступна версія вийде навіть не з новими смартфонами Pixel 10 улітку, а ще раніше, повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку Google Android Developers.

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Ця рання попередня версія, орієнтована насамперед на розробників, дає змогу ознайомитися з деякими майбутніми функціями платформи.

Перша попередня версія Android 16 для розробників містить вбудований інструмент для вибору фотографій для додатків. Завдяки цій функції програми можуть запитувати у користувачів доступ до конкретних вибраних фотографій як з локального сховища, так і з хмари. Вперше Google надала користувачам можливість надавати явний доступ лише до певних фотографій з галереї в Android 13. Новий інструмент призначений для "перегляду разом з іншими елементами програми для кращої інтерактивності", що б це не означало в розумінні Google.

Google також випускає попередню версію Health Connect для розробників з API, які підтримують медичні записи, що означає, що програми можуть з дозволу користувача читати й записувати медичні записи у форматі FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) – стандарті, який використовується для обміну медичними записами між різними системами.

Початкова версія Developer Preview, збірка BP21.241018.009, включає патч безпеки від листопада 2024 року. Він підтримує такі пристрої Pixel:

Pixel 6 і 6 Pro.

Pixel 6a.

Pixel 7 і 7 Pro.

Pixel 7a.

Pixel Fold.

Pixel Tablet.

Pixel 8 і 8 Pro.

Pixel 8a.

Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL і 9 Pro Fold.

Розробники також можуть використовувати емулятор Android для тестування. Якщо у вас є один з цих пристроїв, ви можете завантажити ОС з офіційного сайту Android. Однак Google радить бути обережними користувачам, які вже використовують Android 15 QPR2 Beta 1. Перехід на Android 16 DP1 вимагає повного очищення пристрою, тому варто продумати план встановлення, щоб уникнути втрати даних.

Якщо ви звичайний користувач, а не розробник, який створює застосунки для Android, то ця збірка вам точно не буде потрібна. Єдина користь із цього запуску в тому, що ми дізналися точний графік подальших релізів.

Так, на сайті вказано, що Google планує випустити додаткову попередню версію для розробників у грудні, а дві нестабільні бета-версії вийдуть у січні та лютому. У березні та квітні вийдуть стабільні бета-версії, які вже зможуть встановити собі звичайні користувачі, яким не терпиться отримати Android 16 раніше всіх.

Ці оновлення поступово впроваджуватимуть більше можливостей та функцій, що дозволить розробникам тестувати та вдосконалювати свої додатки. До цього часу основні функції та API будуть доопрацьовані, що призведе до остаточного публічного випуску Android 16 десь у травні чи червні 2025 року.