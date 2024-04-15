Статус города долгое время был предметом споров, и лишь несколько стран, включая США, после решения президента Трампа в 2017 году, признали Иерусалим столицей Израиля. И наоборот, более широкое международное сообщество, включая Организацию Объединенных Наций, воспринимает Иерусалим как фактически разделенный, а Восточный Иерусалим, охватывающий Старый город, считается частью Западного берега или оккупированной Палестины.

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Реакция Apple

В ответ на эту проблему компания Apple заявила, что рекомендация эмодзи с палестинским флагом была непреднамеренной, и подтвердила планы решить эту проблему в будущем обновлении.

Стоит отметить, что сбой не был универсальным и зависел от настроек клавиатуры iPhone. Например, пользователь Twitter @DaniRFlynn обнаружил, что эмодзи с палестинским флагом появлялся только при наборе "Jerusalem" на определенных английских клавиатурах, таких как британская, сингапурская и южноафриканская.

Это не первый случай, когда Apple оказывается втянутой в геополитические споры, в частности, связанные с эмодзи.

В 2019 году она удалила эмодзи с флагом Тайваня с клавиатуры iOS в Гонконге и Макао.

Кроме того, в 2019 году Apple Maps подверглись критике за обозначение Крыма как части России, и это решение было отменено в 2022 году.

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Кроме Apple, подобные проблемы возникли и на других платформах. В октябре прошлого года палестинские пользователи Instagram столкнулись с неточным переводом в своих биографиях, где их называли "палестинскими террористами". Meta, материнская компания Instagram, принесла извинения и оперативно решила эту проблему.