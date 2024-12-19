Apple планировала продавать iPhone по подписке, но от этого пришлось отказаться

Компания Apple отказалась от планов запустить сервис подписки на iPhone, который должен был дать пользователям возможность получать новый iPhone каждый год. Запуск проекта предполагался на конец 2022 года, но реализация затянулась из-за технических и регуляторных сложностей.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg, идея сервиса подписки была в том, чтобы сделать приобретение iPhone похожим на подписку на приложения или сервисы с регулярными платежами.

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Как бы это работало?

Вместо того, чтобы платить за устройство общую сумму или оформлять рассрочку, пользователи должны были бы платить месячный платеж, связанный с состоянием аккаунта Apple ID. Это позволило бы владельцам заменять старые iPhone на новые модели каждый год.

В рамках тестирования подписка на iPhone была доступна сотрудникам финансового подразделения Apple Pay, а также специалистам, которые работают с App Store и интернет-магазином компании. Подобно ныне закрытому сервису рассрочки Apple Pay Later, подписка на устройство использовала бы собственную финансовую инфраструктуру Apple и полагалась бы на кредит, предоставленный самой компанией.

Вместо этого, Apple приняла решение придерживаться классической модели. В то же время компания предлагала другие возможности рассрочки на приобретение iPhone, среди которых программа iPhone Upgrade Program и рассрочка через Apple Card Monthly Installments.