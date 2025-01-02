Apple планирует сменить бренд iPhone SE

Предполагается, что iPhone SE 4 выйдет в начале 2025 года. Возможно, это произойдет уже весной. Смартфон будет иметь новый дизайн, лучшее железо и поддерживать самые свежие функции искусственного интеллекта. Но инсайдеры говорят, что это не единственные изменения, ведь эту серию также может ждать ребрендинг. Что же задумала компания Apple?

Что изменится

Согласно утечке, теперь iPhone SE 4 потенциально будет называться iPhone 16E, а модель SE 5, соответственно, получит название 17E. Такой подход к наименованию может лучше отображать принадлежность этих смартфонов ко всей линейке, а не выделять их отдельно от других устройств. Это несколько напоминает подход Google Pixel. Компания выпускает флагманы в один год, а в начале следующего добавляет к линейке более бюджетное устройство с приставкой "а" в названии. Здесь мы можем увидеть нечто похожее, сообщает 24 Канал со ссылкой на MacRumors.

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Первым этой новостью поделился информатор Majin Bu в соцсети X, утверждая, что его источники сообщили ему, что устройство будет называться iPhone 16E вместо iPhone SE 4. Информатор также поделился дополнительными подробностями о бюджетном iPhone, подтвердив предыдущие сообщения и слухи о дизайне и характеристиках дисплея.

Он говорит, что iPhone 16E будет иметь дизайн, похожий на iPhone 14, а это означает, что он будет иметь меньший вырез и больший 6,1-дюймовый дисплей.

Инсайдер также утверждает, что бюджетный iPhone 16E будет оснащен OLED-дисплеем, что является значительным шагом вперед по сравнению с LCD-дисплеем iPhone SE 3. С выходом iPhone 16E или iPhone SE 4 Apple завершит переход от LCD к OLED-дисплеям в iPhone.

Утечка также утверждает, что iPhone 16E будет доступен только в двух цветовых вариантах, и не будет никаких специальных вариантов, кроме черного и белого.

Последнее дополнение, которое сделает 16E лучше iPhone 14, – это кнопка Action Button, которая дебютировала с запуском моделей iPhone 15 Pro. Apple обновила линейку iPhone 16, добавив к ней кнопку действия и кнопку управления камерой, но последняя, вероятно, не будет доступна на бюджетном iPhone так быстро.

Ожидается, что iPhone 16E также будет оснащен чипом A18 или A17 Pro с 8 гигабайтами оперативной памяти. Это означает, что устройство будет готово к работе с Apple Intelligence.

Утечка также поделилась рендерами устройства, которые точно соответствуют предыдущим сообщениям.

Apple анонсировала актуальный iPhone SE во время онлайн-мероприятия в марте 2022 года. Устройство внешне похоже на iPhone 8, с устаревшими функциями, такими как кнопка Touch ID, порт Lightning и толстые рамки вокруг дисплея. Ожидается, что iPhone 16E также выйдет примерно в марте 2025 года.