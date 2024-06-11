Siri стала умнее: Apple представила обновленную версию ассистента с искусственным интеллектом

На конференции WWDC 2024 компания Apple представила существенно более совершенную версию своего голосового помощника Siri. Новая Siri, которая теперь работает на базе передовой технологии генеративного искусственного интеллекта Apple Intelligence, обещает обеспечить более естественное общение и стать еще более полезной в повседневных задачах.

Визуальное и функциональное обновление

Обновленная Siri отличается изящным визуальным дизайном. При активации Siri теперь сигнализирует о своем присутствии мягкой подсветкой, что делает взаимодействие более интуитивно понятным.

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Ответы голосового ассистента станут богаче и полнее, и будут дополнены интерактивными карточками, которые будут содержать дополнительный мультимедийный контент. Такое визуальное улучшение имеет целью сделать взаимодействие с Siri более интересным и информативным.

Siri стала умнее

Одно из самых заметных достижений – улучшенная способность Siri понимать и сохранять контекст во время разговора. Это поможет ассистенту запоминать предыдущие запросы в пределах одного сеанса, уменьшая необходимость пользователям повторяться.

Такое совершенствование происходит благодаря улучшенным алгоритмам обработки естественной речи, что позволит Siri предоставлять ответы и выполнять задачи, которые ранее были недостижимыми.

Интеграция с контентом

Интеграция Siri с контентом на устройстве пользователя также была значительно улучшена. Теперь голосовой помощник может получать доступ и взаимодействовать с информацией, которая сейчас отображается на экране iPhone или iPad.

Например, если пользователь заполняет форму и ему нужен номер водительского удостоверения, Siri может автоматически найти фотографию документа среди фотографий.

Глубокая интеграция с приложениями

Чтобы еще больше расширить функциональность Siri, Apple представила технологию App Intents. Это нововведение позволяет Siri работать с приложениями на более глубоком уровне. Например, если пользователь просит Siri отредактировать фотографию во время ее просмотра в приложении "Фотографии", ассистент может применить фильтры и эффекты, не требуя от пользователя перехода в ручной режим.

Интеллектуальная помощь во всех продуктах Apple

Используя App Intents и усовершенствованное машинное обучение, Siri теперь может предложить более точные указания по использованию продуктов Apple. Если пользователь спрашивает: "Как написать сообщение сейчас, а отправить его завтра?". Siri предоставит подробные инструкции по использованию новой функции отправки сообщений по расписанию в iOS 18.

Siri и ChatGPT

Apple Intelligence является ядром функций генеративного ИИ в iOS 18, но Apple также позволит пользователям входить в систему со своей учетной записью OpenAI и использовать модели ChatGPT.



После подключения пользователи могут выбрать ChatGPT как модель для использования в Siri, а также как часть новых интеллектуальных инструментов для письма и других функций в iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia.



Интеграция ChatGPT расширяет бесплатную функциональность Apple Intelligence, встроенную в операционную систему. Например, если вы зададите Siri вопрос, на который она не может ответить, она может передать его ChatGPT, чтобы тот ответил на него.



Siri сможет использовать ChatGPT для помощи / Скриншот Apple

А тем временем Apple представила долгожданную iPadOS 18 с калькулятором и другими функциями

Все появится не сразу

Apple планирует постепенно внедрять эти инновации в течение следующего года через обновление программного обеспечения и нейронной сети на стороне сервера.

Некоторые функции станут доступными позже в жизненном цикле iOS 18. Визуальный редизайн и расширенные функциональные возможности будут распространены на iPad и компьютеры Mac, которые используют Siri, что обеспечит единый опыт работы со всеми устройствами Apple.