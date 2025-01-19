Apple удалила TikTok и другие приложения ByteDance из App Store в США

В связи с решением Верховного суда США, сервис коротких видео TikTok прекратил работу в стране 19 января. Владельцы магазинов приложений согласно удалили программы со страниц, однако Apple пошла еще дальше удалив из App Store ряд других приложений, принадлежащих китайской компании ByteDance.

Apple опубликовала официальное заявление с перечнем программ, которые были запрещены в соответствии с законодательством США, сообщает 24 Канал. В список попали несколько приложений, получивших популярность среди американских пользователей.

А тем временем В США таки прекратил работать TikTok

Полный список удаленных программ ByteDance

TikTok

TikTok Studio

TikTok Shop Seller Center

CapCut

Lemon8

Hypic

Жаворонок – Командное сотрудничество

Жаворонок – Отображение комнат

Lark Room Controller

Gauth: AI Study Companion

Marvel Snap

У заявлении Apple отмечается, что удаление приложений стало вынужденным шагом, обусловленным соблюдением действующих законов.

Apple обязана выполнять законы юрисдикций, в которых осуществляет деятельность. Согласно закону "Защита американцев от приложений, контролируемых иностранными противниками", программы, разработанные ByteDance Ltd. и ее дочерними компаниями, в частности TikTok, CapCut, Lemon8 и другие, больше не доступны для загрузки или обновления в App Store для пользователей в США, начиная с 19 января 2025 года,

- говорится в заявлении компании.

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Ограничения для пользователей в США

Apple также отметила, что лица из других стран, которые посещают США, не смогут обновлять приложения ByteDance или осуществлять в них покупки, если регион их App Store отличается от американского. Это означает, что пользователи, которые находятся в США временно, не смогут полноценно пользоваться сервисами ByteDance до возвращения на родину или в другую страну.