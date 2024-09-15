Собственно, в ходе самой конференции Уилмора и Уильямс спросили, не чувствуют ли они себя "подведенными" компанией Boeing после того, как технические проблемы (проблемы с двигателем и утечка гелия) не позволили Starliner доставить их на Землю, сообщает Техно 24.

А тем временем Космический корабль Starliner от Boeing вернулся на Землю без экипажа

Уилмор поспешил защитить космический корабль и сложность космических миссий, заявив:

Мы, как организация, как NASA, отправляем людей в космос. Это нелегкая задача... люди в космосе – это очень рискованное дело. Нас готовят к рискам и различным непредсказуемым ситуациям. Ведь не всегда идет так, как вы планируете, особенно тогда, когда вы выходите за пределы возможного.

Хотя команда считала, что могла бы решить проблемы Starliner, имея больше времени, NASA решило вернуть корабль без экипажа, чтобы гарантировать безопасность. Вместо этого астронавты останутся на борту МКС до своего возвращения на борту капсулы SpaceX Dragon в рамках миссии NASA Crew-9 в начале следующего года.

А тем временем оба астронавта органично влились в состав экипажа МКС. Уильямс, которая должна стать следующим командиром станции, отметила, что и она, и Уилмор готовились к такой возможности задолго до своего первого полета.

Она также выразила волнение по поводу возвращения на Землю на другом космическом корабле:

Мы очень рады, что полетим на двух разных космических кораблях; мы же испытатели, это наша работа.

Ни один из астронавтов не выразил разочарование из-за длительного пребывания. Уильямс даже пошутил, что "космос – это мое счастливое место", наслаждаясь уникальным опытом выполнения повседневных задач в условиях микрогравитации.

Запись включения астронавтов NASA с МКС: смотрите видео

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Миссия NASA Crew-9 должна стартовать уже в сентябре, а оба астронавта, как ожидается, вернутся на Землю в феврале 2025 года.