Власне, в ході самої конференції Вілмора і Вільямс запитали, чи не відчувають вони себе "підведеними" компанією Boeing після того, як технічні проблеми (проблеми з двигуном і витік гелію) не дозволили Starliner доставити їх на Землю, повідомляє Техно 24.

А тим часом Космічний корабель Starliner від Boeing повернувся на Землю без екіпажу

Вілмор поспішив захистити космічний корабель і складність космічних місій, заявивши:

Ми, як організація, як NASA, відправляємо людей у космос. Це нелегке завдання... люди в космосі – це дуже ризикована справа. Нас готують до ризиків та різноманітних непередбачуваних ситуацій. Адже не завжди йде так, як ви плануєте, особливо тоді, коли ви виходите за межі можливого.

Хоча команда вважала, що могла б вирішити проблеми Starliner, маючи більше часу, NASA вирішило повернути корабель без екіпажу, щоб гарантувати безпеку. Замість цього астронавти залишаться на борту МКС до свого повернення на борту капсули SpaceX Dragon в рамках місії NASA Crew-9 на початку наступного року.

А тим часом обидвоє астронавтів органічно влилися до складу екіпажу МКС. Вільямс, яка має стати наступним командиром станції, зазначила, що і вона, і Вілмор готувалися до такої можливості задовго до свого першого польоту.

Вона також висловила хвилювання з приводу повернення на Землю на іншому космічному кораблі:

Ми дуже раді, що полетимо на двох різних космічних кораблях; ми ж випробувачі, це наша робота.

Жоден з астронавтів не висловив розчарування через тривале перебування. Вільямс навіть пожартував, що "космос – це моє щасливе місце", насолоджуючись унікальним досвідом виконання повсякденних завдань в умовах мікрогравітації.

Запис включення астронавтів NASA з МКС: дивіться відео

Дивіться також Прямо зараз у космосі перебуває більше людей, ніж будь-коли в історії

Місія NASA Crew-9 має стартувати вже у вересні, а обидва астронавти, як очікується, повернуться на Землю у лютому 2025 року.