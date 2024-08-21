ASUS Zenbook S 16 официально в Украине: мощный и ультратонкий ноутбук для любых задач

21 августа 2024, 12:32
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Автор: Михаил Года

В Украине наконец официально доступен ASUS Zenbook S 16 (UM5606). Устройство соединило в себе уникальную мощность и небольшие размеры, а еще от оборудован современным железом. ASUS обещает большое время работы от батареи и выполнения широкого спектра задач.

Zenbook S 16 оснащен новейшим мощным процессором от AMD (Ryzen AI 9 HX 370), а также нейронным процессор (NPU с производительность 50 TOPS), без которых не обходится ни один современный ноутбук. Гаджет также получил современный графический процессор (Radeon 890M), которого должно хватить для различных задач и даже игр, информирует Техно 24.

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В ASUS утверждают, что такая комбинация обеспечит высокую производительность несмотря на тонкий профиль. Это стало возможным благодаря уникальному производственному процессу.

Толщина Zenbook S 16 составляет всего 1,1 см, что делает его самым тонким и компактным 16-дюймовым ноутбуком на рынке. Несмотря на ультратонкий дизайн, он содержит полный набор передовых компонентов, в частности:

  • аккумулятор емкостью 78 Вт-ч, что обеспечивает производительность в течение всего дня,
  • до 32 ГБ оперативной памяти,
  • до 2 ТБ твердотельного накопителя PCIe 4.0 SSD.
Кстати, Техно 24 уже готовит обзор ASUS Zenbook S 16, поэтому совсем скоро мы поделимся впечатлениями об устройстве из первых рук.

Ноутбук оснащен тачпадом с соотношением сторон 16:10, который на 40% больше, чем в предыдущих моделях, и поддерживает интуитивно понятные смарт-жесты.


ASUS Zenbook S 16 уже в Украине / Фото ASUS

OLED-дисплей ASUS Lumina с разрешением 3K и частотой обновления 120 Гц обеспечивает качество изображения с высокой точностью цветопередачи, сертифицирован Pantone и DisplayHDR True Black 500.

Ноутбук также может похвастаться мощной аудиосистемой с шестью динамиками, сертифицированной Harman Kardon, обеспечивающей насыщенный звук с эффектом погружения благодаря технологии Dolby Atmos.


Ноутбук получил 16-дюймовый 3К дисплей / Фото ASUS

Zenbook S 16 также оснащен модулем безопасности Microsoft Pluton, который объединяет аппаратные, микропрограммные и программные средства защиты, а также расширенные функции биометрической идентификации, такие как распознавание лица и адаптивная блокировка с помощью инфракрасной камеры ASUS AiSense.

Технические характеристики

ASUS ZenBook S 16 (UM5606)

Процессор

AMD Ryzen AI 9 HX 370

AMD Ryzen AI 9 365

Дисплей

Дисплей ASUS Lumina OLED: 16", 16:10, 3K (2880 x 1800), тонкие рамки (NanoEdge), соотношение площади экрана к площади панели 90%, пиковая яркость 550 кд/м2, 100% DCI-P3, сертификация DisplayHDR True Black 500, частота обновления 120 Гц

Операционная система

Windows 11 Home / Pro

Видеокарта

До AMD Radeon 890M

Оперативная память

До 32 ГБ памяти LPDDR5x 7500 МГц

Накопители

SSD до 2 ТБ, PCIe 4

Интерфейсы

Wi-Fi 7 (802.11be)

До Bluetooth 5.4

Камера

Full HD с ИК-сенсором, AiSense, ACS

Порты

2 x USB 4.0 Type-C

1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A

1 x HDMI 2.1 TMDS

1 x аудиовыход

1 x картридер SD (USH-II)

Тачпад

Увеличенный тачпад (150,3 x 99,5 мм) с поддержкой интеллектуальных жестов

Звук

6 встроенных динамиков

Интеллектуальный усилитель

3 встроенных микрофона

Сертификация Harman Kardon

Сертификация Dolby Atmos

Аккумулятор

78 Вт-ч

Блок питания

Блок питания 65 Вт

Вых: 5–20 В, 65 Вт

Вход: 100–240 В переменного. тока, 50/60 Гц, универсальный

Размеры

353,6 x 243 x 11 мм

Масса

1,5 кг

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Цена и доступность

ASUS Zenbook S 16 (UM5606) будет доступен в Украине до конца августа по цене 94 499 гривен. Предварительный заказ можно оформить в официальном интернет-магазине ASUS Украина и в розничных сетях партнеров ASUS.