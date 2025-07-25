В ноябре Землю атакуют инопланетяне – вот почему это полный бред и что на самом деле обнаружили ученые

Недавно обнаруженный межзвездный объект 3I/ATLAS вызвал волну дискуссий среди ученых, но одно неосторожное предположение ученого подняло настоящую волну конспирологии в СМИ об атаке пришельцев на нашу планету. Есть ли основания для тревоги, или это лишь очередная спекуляция журналистов, которые обменяли клавиатуру на шапочку из фольги?

В начале июля 2025 года астрономы обнаружили межзвездный объект 3I/ATLAS, который движется к Солнцу со скоростью более 210000 км/ч. Начальные наблюдения указывают на то, что это, вероятно, комета диаметром до 24 километров, окруженная облаком льда, газа и пыли. Однако небольшая группа ученых, в частности известный астрофизик из Гарварда Ави Лоеб, выдвинула гипотезу, что это может быть технологический артефакт инопланетного происхождения, возможно, даже с враждебными намерениями, рассказывает 24 Канал.

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Недавняя публикация The New York Post наделала настоящего шума и не зря, ведь заголовок ужасает – "Возможно враждебная" инопланетная угроза обнаружена в неизвестном межзвездном объекте, утверждает шокирующее новое исследование". Она основывается на исследовании Лоеба, с которым можно ознакомиться на сайте arxiv.org.

Межзвездный объект Космические тела, которые происходят из-за пределов нашей Солнечной системы называют межзвездными объектами. Такие объекты движутся по необычным траекториям, поскольку не привязаны к гравитации Солнца изначально.

О чем говорится в исследовании?

Лоеб и его коллеги из Инициативы межзвездных исследований в Лондоне утверждают, что необычная траектория объекта и его высокая скорость могут свидетельствовать об об искусственном происхождении. Они также отмечают, что 3I/ATLAS пройдет близко к Юпитеру, Марсу и Венере, что, по их мнению, могло бы позволить инопланетной цивилизации незаметно разместить шпионские устройства.

В ноябре, когда объект достигнет ближайшей точки к Солнцу (перигелия), он будет скрыт от земных телескопов, что, по словам исследователей, может быть частью стратегии инопланетян.

Так инопланетяне действительно нападут?

Большинство научного сообщества отвергает предположения об инопланетном происхождении объекта 3I/ATLAS как безосновательные. Эксперты, с которыми пообщались журналисты изданием Live Science, называют такие заявления "чушью" и "оскорбительными" для науки.

Все имеющиеся данные указывают на то, что 3I/ATLAS является естественным объектом, вероятнее всего кометой, которая была выброшена из другой звездной системы. Даже сам Лоэб признает, что наиболее вероятным объяснением является естественное происхождение объекта.

Это же было уже, да?

Межзвездные объекты, такие как 3I/ATLAS, не являются чем-то уникальным хоть это действительно крайне редкие гости в нашей системе. Ранее уже были обнаружены подобные космические тела, например, "Оумуамуа" в 2017 году и комета Борисова в 2019 году.

Кстати, "Оумуамуа" тоже называли инопланетным зондом, поэтому мы уже все это переживали, но история повторяется, как и бессмысленные заявления "ученых" и СМИ, которые любят поднять хайп на темах инопланетян.

Поведение и характеристики этих тел объясняются природными процессами, а не деятельностью инопланетян. Гипотеза о "Темном лесу", которую упоминает Лоэб, является лишь научно-фантастической теорией, предполагающей, будто инопланетные цивилизации скрываются, чтобы избежать угроз. Она не имеет никаких эмпирических подтверждений.

Наконец, нет никаких доказательств того, что 3I/ATLAS представляет угрозу для человечества. Идея о нападении инопланетян в ноябре 2025 года является чистой спекуляцией, которая не подкреплена научными фактами. Более того даже если бы мы захотели исследовать этот объект ближе, современные технологии не позволяют нам догнать его из-за его огромной скорости.