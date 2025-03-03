Что случилось?

Citigroup имеет рыночную капитализацию всего около 150 миллиардов долларов, а весь ВВП США составляет 27 триллионов долларов. ВВП Европейского Союза – около 17 триллионов долларов. ВВП Китая – 18 триллионов долларов. Поэтому понятно, что сумма перевода была бы больше, чем большинство экономик развитых стран вместе взятых, поэтому банку негде было бы взять такие средства. Ошибка быстро была исправлена, поэтому клиент не смог оставить себе ни цента, хотя очевидно, что эти колоссальные деньги никогда и не существовали, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Хотя прошло уже много времени с момента ошибки, неизвестно, сохранил ли человек, который инициировал перевод, свою работу. Оправдываясь перед регуляторами, банк назвал инцидент "почти промахом", что очевидно является преуменьшением. Но никакие средства не покинули учреждение, поэтому можно сказать, что никто не пострадал.

Источник пишет, что двое сотрудников сначала не заметили гигантского оттока денег, а автоматизированные системы банка, судя по всему, проигнорировали невозможный перевод. Третий сотрудник наконец понял, что что-то не так, примерно через 90 минут после того, как перевод был инициирован. Его немедленно отменили. Непонятно, успели ли деньги "зайти" на счет клиента, или были в процессе перевода.

На самом деле такие "промахи" случаются довольно часто в банковской сфере. Издание Financial Times пишет, что один только Citigroup имел 10 случаев с неправильными переводами за прошлый год. Общая сумма этих переводов составляла чуть более одного миллиарда. Но в итоге эти деньги удается быстро вернуть.

Еще один крупный случай произошел с Citigroup два года назад. Тогда бухгалтерская ошибка в сделке вызвала огромную распродажу акций в Европе, который в конечном итоге привел к убыткам в размере 322 миллиардов долларов. За причинение такого значительного экономического хаоса Citigroup был оштрафован на 79 миллионов долларов.

Согласно закону, такие случаи не требуют обязательного уведомления в регуляторные органы – например, Федеральную резервную систему или Управление валютного контролера. Поэтому нет точной статистики о том, как часто случаются неправильные переводы в банковском секторе.