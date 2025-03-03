Що сталося

Citigroup має ринкову капіталізацію лише близько 150 мільярдів доларів, а весь ВВП США становить 27 трильйонів доларів. ВВП Європейського Союзу – близько 17 трильйонів доларів. ВВП Китаю – 18 трильйонів доларів. Тож зрозуміло, що сума переказу була б більшою, ніж більшість економік розвинених країн разом узятих, тому банк не мав би де взяти такі кошти. Помилку швидко було виправлено, тож клієнт не зміг лишити собі ні цента, хоча очевидно, що ці колосальні гроші ніколи й не існували, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Хоча пройшло вже багато часу з моменту помилки, невідомо, чи зберегла людина, яка ініціювала переказ, свою роботу. Виправдовуючись перед регуляторами, банк назвав інцидент "майже промахом", що очевидно є применшенням. Але жодні кошти не покинули установу, тому можна сказати, що ніхто не постраждав.

Джерело пише, що двоє співробітників спочатку не помітили гігантського відтоку грошей, а автоматизовані системи банку, судячи з усього, проігнорували неможливий переказ. Третій співробітник нарешті зрозумів, що щось не так, приблизно через 90 хвилин після того, як переказ був ініційований. Його негайно скасували. Незрозуміло, чи встигли гроші "зайти" на рахунок клієнта, чи були в процесі переказу.

Насправді такі "промахи" трапляються досить часто у банківській сфері. Видання Financial Times пише, що один лише Citigroup мав 10 випадків з неправильними переказами за минулий рік. Загальна сума цих переказів становила трохи більше одного мільярда. Але у підсумку ці гроші вдається швидко повернути.

Ще один великий випадок стався з Citigroup два роки тому. Тоді бухгалтерська помилка в угоді спричинила величезний розпродаж акцій у Європі, який зрештою призвів до збитків у розмірі 322 мільярдів доларів. За спричинення такого значного економічного хаосу Citigroup був оштрафований на 79 мільйонів доларів.

Згідно закону, такі випадки не вимагають обов'язкового повідомлення в регуляторні органи – наприклад, Федеральну резервну систему чи Управління валютного контролера. Тому немає точної статистики про те, як часто трапляються неправильні перекази в банківському секторі.