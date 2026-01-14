60 000 номеров заблокировали в сети "Киевстар", Vodafone и lifecell после жалоб на спам

Украинские мобильные операторы получили новые инструменты для борьбы с навязчивыми звонками рекламного характера. За относительно короткий период количество заблокированных номеров достигло десятков тысяч, что стало заметным сигналом для рынка телекоммуникаций и компаний, которые злоупотребляли телефонным маркетингом.

Как именно в Украине блокируют спам-звонки?

Начиная со 2 октября 2025 года в Украине официально заработал механизм блокировки спам-номеров на уровне мобильных операторов. Речь идет о номерах, с которых осуществляются звонки рекламного характера без предварительного согласия абонента. Именно такая практика признана спамом в соответствии с постановлением Кабинета Министров, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минцифры.

Смотрите также Как национальный роуминг поможет остаться на связи во время отключений электричества

За первые три месяца действия новых правил операторы "Киевстар", Vodafone и lifecell заблокировали всего 59 071 номер. Это результат обработки жалоб абонентов и проверок номеров по установленным критериям.

Важно, что блокировка не происходит автоматически после первого обращения – каждый номер проходит технический и поведенческий анализ.

Оператор может принять решение о блокировке только в случае, если номер соответствует как минимум двум определенным критериям, которые подробно прописаны в постановлении Кабмина. Среди них:

Массовые вызовы на разные номера.

Средняя продолжительность разговоров менее 60 секунд.

Использование автовоспроизведения записанных сообщений.

Отсутствие возможности перезвонить на этот номер.

Также учитываются многочисленные жалобы абонентов и технические особенности – например, если номер предназначен исключительно для звонков и не используется для SMS или мобильного интернета.

Особое внимание уделяют так называемым "немым" звонкам, когда вызов поступает, но разговор не происходит. Если количество таких входящих звонков составляет не менее 5 процентов от общего трафика номера, это может быть дополнительным признаком спам-активности.

Как подать жалобу?

Абоненты имеют несколько способов подать жалобу:

Самый простой вариант – обратиться непосредственно к своему оператору через мобильное приложение или по телефонам поддержки.

Также доступна горячая линия Правительства по номеру 1545 и форма для обращений в НКЕК на официальном сайте.

Именно массовость таких жалоб стала ключевым фактором запуска механизма блокировки в реальных масштабах.

На фоне этих изменений операторы параллельно развивают инфраструктуру связи. В частности, недавно в Украине стартовал пилотный проект сети 5G во Львове. В городе уже работает более 20 базовых станций нового стандарта, а скорость передачи данных для одного абонента достигает около 500 Мбит в секунду.