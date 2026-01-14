Як саме в Україні блокують спам-дзвінки?

Починаючи з 2 жовтня 2025 року в Україні офіційно запрацював механізм блокування спам-номерів на рівні мобільних операторів. Йдеться про номери, з яких здійснюються дзвінки рекламного характеру без попередньої згоди абонента. Саме така практика визнана спамом відповідно до постанови Кабінету Міністрів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінцифри.

За перші три місяці дії нових правил оператори "Київстар", Vodafone та lifecell заблокували загалом 59 071 номер. Це результат обробки скарг абонентів і перевірок номерів за встановленими критеріями.

Важливо, що блокування не відбувається автоматично після першого звернення – кожен номер проходить технічний і поведінковий аналіз.

Оператор може ухвалити рішення про блокування лише у випадку, якщо номер відповідає щонайменше двом визначеним критеріям, які детально прописані в постанові Кабміну. Серед них:

Масові виклики на різні номери.

Середня тривалість розмов менш ніж 60 секунд.

Використання автовідтворення записаних повідомлень.

Відсутність можливості передзвонити на цей номер.

Також враховуються численні скарги абонентів та технічні особливості – наприклад, якщо номер призначений виключно для дзвінків і не використовується для SMS чи мобільного інтернету.

Окрему увагу приділяють так званим "німим" дзвінкам, коли виклик надходить, але розмова не відбувається. Якщо кількість таких вхідних дзвінків становить щонайменше 5 відсотків від загального трафіку номера, це може бути додатковою ознакою спам-активності.

Як подати скаргу?

Абоненти мають кілька способів подати скаргу:

Найпростіший варіант – звернутися безпосередньо до свого оператора через мобільний застосунок або за телефонами підтримки.

Також доступна гаряча лінія Уряду за номером 1545 і форма для звернень до НКЕК на офіційному сайті.

Саме масовість таких скарг стала ключовим фактором запуску механізму блокування в реальних масштабах.

На тлі цих змін оператори паралельно розвивають інфраструктуру зв’язку. Зокрема, нещодавно в Україні стартував пілотний проєкт мережі 5G у Львові. У місті вже працює понад 20 базових станцій нового стандарту, а швидкість передавання даних для одного абонента сягає близько 500 Мбіт за секунду.