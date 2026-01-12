Підключаючись до будь-якої мережі, варто пам'ятати, що її власник або провайдер має технічну можливість фіксувати мережеву активність. У випадку незашифрованого трафіку це означає доступ до даних, які передаються між пристроєм і сайтом. Саме тому небажано переглядати особистий або не пов'язаний із роботою контент у корпоративних мережах. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на BGR.

Дивіться також На виставці CES представили перші роутери з Wi-Fi 8

Що можуть бачити власники публічного Wi-Fi?

Рівень контролю залежить і від місця. В аеропортах чи великих громадських просторах іноді використовують додаткові системи моніторингу, щоб виявляти підозрілу активність. Водночас такі мережі не завжди безпечні, адже велика кількість користувачів робить їх привабливою ціллю для зловмисників.

У невеликих закладах, як-от кафе, Wi-Fi часто працює без додаткових засобів захисту і призначений лише для зручності відвідувачів. Проте відсутність складної інфраструктури не означає безпеку – відкриті мережі залишаються вразливими.

Як пише Yahoo, основна проблема публічного Wi-Fi – відсутність пароля та слабке або повністю відсутнє шифрування. Через це такі мережі піддаються атакам типу "людина посередині", коли сторонні особи перехоплюють інтернет-трафік користувачів.

У результаті зловмисники можуть отримати доступ до паролів, даних банківських карток, електронної пошти та списку відвіданих сайтів. Хоча точний вміст сторінок зазвичай залишається прихованим, сама інформація про те, куди ви заходили і з якими сервісами взаємодіяли, може бути видимою.

Теоретично власник публічної мережі також може бачити, які сайти відвідує користувач. Крім того, поширеною загрозою стали фейкові точки доступу, які маскуються під легальний Wi-Fi і створюються спеціально для збору чужих даних. Саме тому підключення до відкритих мереж без VPN вважають однією з найризикованіших дій для смартфонів і ноутбуків.

Як захистити себе в публічному Wi-Fi?

Найперше правило – уникати роботи з конфіденційною інформацією у відкритих мережах. Навіть якщо сайт використовує HTTPS, це не приховує сам факт відвідування сторінок або використання певних застосунків.

Також варто вимкнути спільний доступ до файлів. У відкритій мережі це може дозволити іншим користувачам переглядати ваші документи та папки без вашого відома.

Найефективнішим засобом захисту є VPN. Віртуальна приватна мережа шифрує трафік і робить його практично недоступним для перехоплення. Власник Wi-Fi бачитиме лише факт підключення до мережі, але не зможе легко прочитати передані дані. Саме тому VPN уже вбудований у сучасні смартфони, а кількість користувачів таких сервісів постійно зростає.