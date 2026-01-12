Подключаясь к любой сети, стоит помнить, что ее владелец или провайдер имеет техническую возможность фиксировать сетевую активность. В случае незашифрованного трафика это означает доступ к данным, которые передаются между устройством и сайтом. Именно поэтому нежелательно просматривать личный или не связанный с работой контент в корпоративных сетях. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на BGR.

Что могут видеть владельцы публичного Wi-Fi?

Уровень контроля зависит и от места. В аэропортах или больших общественных пространствах иногда используют дополнительные системы мониторинга, чтобы выявлять подозрительную активность. В то же время такие сети не всегда безопасны, ведь большое количество пользователей делает их привлекательной целью для злоумышленников.

В небольших заведениях, например кафе, Wi-Fi часто работает без дополнительных средств защиты и предназначен только для удобства посетителей. Однако отсутствие сложной инфраструктуры не означает безопасность – открытые сети остаются уязвимыми.

Как пишет Yahoo, основная проблема публичного Wi-Fi – отсутствие пароля и слабое или полностью отсутствует шифрование. Поэтому такие сети подвергаются атакам типа "человек посередине", когда посторонние лица перехватывают интернет-трафик пользователей.

В результате злоумышленники могут получить доступ к паролям, данным банковских карточек, электронной почты и списку посещенных сайтов. Хотя точное содержимое страниц обычно остается скрытым, сама информация о том, куда вы заходили и с какими сервисами взаимодействовали, может быть видимой.

Теоретически владелец публичной сети также может видеть, какие сайты посещает пользователь. Кроме того, распространенной угрозой стали фейковые точки доступа, которые маскируются под легальный Wi-Fi и создаются специально для сбора чужих данных. Именно поэтому подключение к открытым сетям без VPN считают одним из самых рискованных действий для смартфонов и ноутбуков.

Как защитить себя в публичном Wi-Fi?

Самое первое правило – избегать работы с конфиденциальной информацией в открытых сетях. Даже если сайт использует HTTPS, это не скрывает сам факт посещения страниц или использования определенных приложений.

Также стоит выключить совместный доступ к файлам. В открытой сети это может позволить другим пользователям просматривать ваши документы и папки без вашего ведома.

Самым эффективным средством защиты является VPN. Виртуальная частная сеть шифрует трафик и делает его практически недоступным для перехвата. Владелец Wi-Fi будет видеть только факт подключения к сети, но не сможет легко прочитать переданные данные. Именно поэтому VPN уже встроен в современные смартфоны, а количество пользователей таких сервисов постоянно растет.