Космическая компания Blue Origin отправила в космос 90-летнего астронавта

20 мая 2024, 10:00
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Blue Origin

Аэрокосмическая компания Blue Origin успешно завершила пилотируемый суборбитальный полет, который стал первой подобной миссией компании с августа 2022 года. Миссия под названием NS-25 стартовала с космодрома Blue Origin в Западном Техасе в 10:37 по местному времени (17:37 по Киеву) с помощью космического корабля многоразового использования New Shepard.

Детали полета

Во время полета экипаж из шести человек поднялся на высоту 105 километров над Землей, что позволило им в течение нескольких минут ощутить невесомость.

А тем временем Гигантский кусок космического мусора упал прямо на канадскую ферму

Капсула благополучно приземлилась возле стартовой площадки примерно через десять минут после взлета, спустившись с двумя из трех парашютов, что находится в пределах допустимых параметров.


Нашивка миссии NS-25 / Фото Blue Origine

Среди членов экипажа был 90-летний Эд Дуайт, скульптор, писатель и бывший капитан ВВС США, который вошел в историю более 60 лет назад.

  • В 1961 году президент Джон Кеннеди отобрал Дуайта для обучения в Школе пилотов аэрокосмических исследований, позиционируя его как кандидата в Корпус астронавтов NASA, хотя в итоге он так и не был отобран.

Среди других членов экипажа были:

  • венчурный капиталист Мейсон Энджел,
  • основатель французской сети пивоварен Сильвен Широн,
  • предприниматель Кеннет Гесс,
  • бухгалтер в отставке Кэрол Шаллер,
  • пилот Гопи Тхотакура.


Экипаж миссии NS-25 / Фото Blue Origine

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Миссия NS-25 – седьмой пилотируемый коммерческий полет Blue Origin. Компания не разглашает цену билета, но конкурент Virgin Galactic берет 450 000 долларов за место за аналогичные полеты на своем космическом корабле VSS Unity.

Автор: Михайло Года