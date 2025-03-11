Детали

Выступая в понедельник на конференции SXSW в Остине, США, генеральный директор Bluesky Джей Грабер заявила, что социальная сеть работает над созданием системы согласия пользователей на использование их данных для генеративного ИИ. Стоит отметить, что публичный характер социальной сети и без того позволяет другим компаниям тренировать свои системы искусственного интеллекта на контенте пользователей. Такие случаи уже были обнаружены в прошлом году, поэтому на самом деле для зарегистрированных аккаунтов ничего не изменится, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Конкурент Bluesky, соцсеть X, тем временем уже давно передает все публикации пользователей в дочернюю компанию xAI, чтобы помочь тренировать собственный ИИ под названием Grok. Прошлой осенью Илон Маск изменил политику конфиденциальности, чтобы позволить третьим сторонам также тренировать их ИИ на сообщениях пользователей X.

Именно этот шаг в свое время был очередной причиной массового оттока пользователей из X в Bluesky. Последняя очень быстро выросла до более 32 миллионов пользователей, что увеличило количество контента на платформе в разы. Спрос на данные для обучения ИИ означает, что новая социальная сеть должна задуматься над своей политикой в отношении ИИ, даже если сама она не планирует обучать собственные генеративные модели на публикациях пользователей.

Выступая на SXSW, Грабер объяснила, что компания сотрудничает с партнерами, чтобы разработать систему согласия пользователей относительно того, как они хотят, чтобы их данные использовались для генеративного ИИ, или не использовались вообще.

Мы действительно верим в выбор пользователя. Это может быть что-то вроде того, как сайты указывают, хотят ли они, чтобы их выдавали поисковые системы, или нет,

– сказала Грабер.

Поисковые системы все равно могут сканировать сайты, независимо от того, есть ли у вас такая возможность, потому что все страницы открыты в общедоступном интернете. Но поисковые системы обычно "уважают" файл robots.txt, который дает им инструкции по сканированию, говорит директор. "Итак, нужно что-то, что будет широко принято, и чтобы пользователи, компании и регуляторные органы придерживались этой структуры. Я думаю, что это то, что может сработать здесь", – добавила она.

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Предложение, которое сейчас находится на рассмотрении, предусматривает получение согласия пользователей на уровне всей учетной записи или даже на уровне каждого отдельного поста, а затем просьба к другим компаниям уважать эти настройки.

Так что же мы имеем в итоге: