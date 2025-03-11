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Виступаючи в понеділок на конференції SXSW в Остіні, США, генеральна директорка Bluesky Джей Грабер заявила, що соціальна мережа працює над створенням системи згоди користувачів на використання їхніх даних для генеративного ШІ. Варто зазначити, що публічний характер соціальної мережі й без того дозволяє іншим компаніям тренувати свої системи штучного інтелекту на контенті користувачів. Такі випадки вже були виявлені минулого року, тому насправді для зареєстрованих акаунтів нічого не зміниться, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Конкурент Bluesky, соцмережа X, тим часом уже давно передає всі публікації користувачів до дочірньої компанії xAI, щоб допомогти тренувати власний ШІ під назвою Grok. Минулої осені Ілон Маск змінив політику конфіденційності, щоб дозволити третім сторонам також тренувати їхній ШІ на дописах користувачів X.

Саме цей крок свого часу був черговою причиною масового відтоку користувачів з X до Bluesky. Остання дуже швидко зросла до понад 32 мільйонів користувачів, що збільшило кількість контенту на платформі в рази. Попит на дані для навчання ШІ означає, що нова соціальна мережа має замислитися над своєю політикою щодо ШІ, навіть якщо сама вона не планує навчати власні генеративні моделі на публікаціях користувачів.

Виступаючи на SXSW, Грабер пояснила, що компанія співпрацює з партнерами, щоб розробити систему згоди користувачів щодо того, як вони хочуть, щоб їхні дані використовувалися для генеративного ШІ, або не використовувалися взагалі.

Ми дійсно віримо у вибір користувача. Це може бути щось подібне до того, як сайти вказують, чи хочуть вони, щоб їх видавали пошукові системи, чи ні,

– сказала Грабер.

Пошукові системи все одно можуть сканувати сайти, незалежно від того, чи є у вас така можливість, тому що всі сторінки відкриті в загальнодоступному інтернеті. Але пошукові системи зазвичай "поважають" файл robots.txt, який дає їм інструкції щодо сканування, каже директорка. "Отже, потрібно щось, що буде широко прийнято, і щоб користувачі, компанії та регуляторні органи дотримувалися цієї структури. Я думаю, що це те, що може спрацювати тут", – додала вона.

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Пропозиція, яка наразі знаходиться на розгляді, передбачає отримання згоди користувачів на рівні всього облікового запису або навіть на рівні кожного окремого посту, а потім прохання до інших компаній поважати ці налаштування.

То що ж ми маємо у підсумку: