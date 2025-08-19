Жители разных штатов США, от Мэна до Среднего Запада, а также Канады, делятся в соцсетях фотографиями серых белок, покрытых большими наростами и сочащимися ранами,. Хотя первые сообщения появились еще летом 2023 года, новые случаи продолжают фиксировать до сих пор, информирует 24 Канал со ссылкой на Bangor Daily News.

Сначала наблюдатели предполагали, что это оспа белок, но специалисты по дикой природе называют более вероятной причиной фиброматоз. Это заболевание вызывает лепорипоксвирус, который передается через контакт со слюной или пораженными участками кожи больного животного.

Эксперты отмечают, что кормушки для птиц во дворах могут ухудшать ситуацию. Они привлекают много животных в одно место, где вирус легко распространяется через остатки пищи, к которым прикасалась инфицированная белка.

Несмотря на страшный вид, болезнь редко бывает смертельной. Иммунная система большинства серых белок побеждает вирус в течение четырех-восьми недель без какого-либо медицинского вмешательства. В редких случаях болезнь может поражать внутренние органы, но это случается нечасто.

Самое важное – этот вирус не передается людям, собакам или птицам. Специалисты призывают не пытаться ловить больных белок и не прибегать к эвтаназии, ведь животные обычно выздоравливают самостоятельно.

Интересно, что в Колорадо (США) наблюдается похожая, но другая проблема: там вирус папилломы приводит к образованию странных черных наростов на голове кроликов. Эта болезнь тоже не опасна для людей или большинства домашних животных, а зараженные животные обычно выздоравливают самостоятельно.