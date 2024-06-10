Эта инициатива, разработана Ассоциацией инновационного и цифрового образования и Детектор медиа, поддерживается Министерством культуры и информационной политики Украины и Национальным демократическим институтом (NDI), отмечает Техно 24.
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Украина воюет как на военном, так и на информационном фронтах, поэтому крайне важно, чтобы все без исключения украинцы имели надлежащий уровень медиаграмотности. И мы надеемся, что эта инициатива станет эффективным инструментом для украинцев в борьбе с фейками,
– отметил Ростислав Карандеев, и.о. Министра культуры и информационной политики Украины.
"Калькулятор фейков" – это удобный веб-ресурс, доступен по ссылке. Он работает круглосуточно, бесплатно и не требует регистрации, что делает его доступным даже для украинцев на временно оккупированных территориях.
Как работает "Калькулятор фейков"
Платформа упрощает процесс проверки с помощью простой трехступенчатой процедуры:
- Пользователи начинают с перехода на сайт и нажатия кнопки "Начать работу".
- Инструмент содержит пять вопросов, предназначенных для выявления признаков фейковых новостей. Эти вопросы охватывают основные критерии оценки достоверности новостной статьи.
- На основе ответов пользователя система быстро определяет вероятность того, что новость является правдивой или фейковой, предоставляя результаты в течение нескольких минут.
Вот видео, которое быстро объясняет, как все работает:
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Таким образом, после определенного времени пользования этим порталом пользователи смогут легко и безошибочно отличать правдивые новости от фейковых самостоятельно.