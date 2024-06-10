Эта инициатива, разработана Ассоциацией инновационного и цифрового образования и Детектор медиа, поддерживается Министерством культуры и информационной политики Украины и Национальным демократическим институтом (NDI), отмечает Техно 24.

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Украина воюет как на военном, так и на информационном фронтах, поэтому крайне важно, чтобы все без исключения украинцы имели надлежащий уровень медиаграмотности. И мы надеемся, что эта инициатива станет эффективным инструментом для украинцев в борьбе с фейками,

– отметил Ростислав Карандеев, и.о. Министра культуры и информационной политики Украины.

"Калькулятор фейков" – это удобный веб-ресурс, доступен по ссылке. Он работает круглосуточно, бесплатно и не требует регистрации, что делает его доступным даже для украинцев на временно оккупированных территориях.

Как работает "Калькулятор фейков"

Платформа упрощает процесс проверки с помощью простой трехступенчатой процедуры:

Пользователи начинают с перехода на сайт и нажатия кнопки "Начать работу". Инструмент содержит пять вопросов, предназначенных для выявления признаков фейковых новостей. Эти вопросы охватывают основные критерии оценки достоверности новостной статьи. На основе ответов пользователя система быстро определяет вероятность того, что новость является правдивой или фейковой, предоставляя результаты в течение нескольких минут.

Вот видео, которое быстро объясняет, как все работает:

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Таким образом, после определенного времени пользования этим порталом пользователи смогут легко и безошибочно отличать правдивые новости от фейковых самостоятельно.