Ця ініціатива, розроблена Асоціацією інноваційної та цифрової освіти та Детектор медіа, підтримується Міністерством культури та інформаційної політики України та Національним демократичним інститутом (NDI), зазначає Техно 24.

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Україна воює як на військовому, так і на інформаційному фронтах, тому вкрай важливо, щоб усі без винятку українці мали належний рівень медіаграмотності. І ми сподіваємося, що ця ініціатива стане ефективним інструментом для українців у боротьбі з фейками,

– зазначив Ростислав Карандєєв, в.о. Міністра культури та інформаційної політики України.

"Калькулятор фейків" – це зручний веб-ресурс, доступний за посиланням. Він працює цілодобово, безкоштовно та не потребує реєстрації, що робить його доступним навіть для українців на тимчасово окупованих територіях.

Як працює "Калькулятор фейків"

Платформа спрощує процес перевірки за допомогою простої триступеневої процедури:

Користувачі починають з переходу на сайт та натискання кнопки "Почати роботу". Інструмент містить п'ять запитань, призначених для виявлення ознак фейкових новин. Ці запитання охоплюють основні критерії оцінки достовірності новинної статті. На основі відповідей користувача система швидко визначає ймовірність того, що новина є правдивою чи фейковою, надаючи результати протягом декількох хвилин.

Ось відео, яке швидко пояснює, як все працює:

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Таким чином, після певного часу користування цим порталом користувачі зможуть легко і безпомилково відрізняти правдиві новини від фейкових самостійно.