Тим Кук рассказал о будущем Apple, Vision Pro и искусственном интеллекте: самое интересное из интервью Wired

Генеральный директор Apple Тим Кук недавно дал развернутое интервью журналу Wired, в котором обсудил ряд тем – от искусственного интеллекта и дополненной реальности до растущей роли Apple в сфере здравоохранения и его пребывания на посту генерального директора.

Разговор пролил свет на приоритеты компании и ее видение будущего. 24 Канал выбрал самые интересные ответы главы Apple на вопросы, которые ему задали в издании Wired.

А тем временем iPhone 17 показали на первых рендерах, созданных на основе слухов․ Он ужасен

Интеграция AI и цели устойчивого развития

Кук отметил стремление Apple интегрировать искусственный интеллект в свою экосистему, описав ИИ как трансформационную технологию, подобную мультисенсорным функциям, которые произвели революцию в смартфонах и планшетах.

Хотя компания не планирует взимать плату за использование функций искусственного интеллекта, Кук признал экологические проблемы, связанные с энергопотреблением центров обработки данных искусственного интеллекта.

Однако он выразил уверенность в решении этого конфликта путем внедрения возобновляемых источников энергии:

К 2030 году Apple будет углеродно-нейтральной компанией.

Отвечая на вопрос о сотрудничестве с лидерами ИИ, такими как OpenAI, Кук отметил, что Apple сосредотачивается на создании решений, которые улучшают жизнь уже сегодня, а до мощного ИИ "еще далеко".

Vision Pro и будущее дополненной реальности

Говоря о неоднозначном восприятии гарнитуры Vision Pro от Apple, Кук охарактеризовал ее как "продукт для первопроходцев, которые хотят получить завтрашние технологии уже сегодня".

Несмотря на более медленные, чем ожидалось, продажи, Кук остается оптимистом относительно будущего устройства, ссылаясь на растущую экосистему приложений.

Он намекнул на долгосрочную заинтересованность Apple в разработке очков дополненной реальности, заявив, что, хотя Vision Pro представляет передовую технологию, развитие AR в форм-факторе является многообещающим.

Долговечность смартфонов и проблемы с экранным временем

Несмотря на то, что Apple экспериментирует с новыми категориями устройств, Кук считает, что смартфоны останутся основой в обозримом будущем. Однако он выразил беспокойство относительно чрезмерного использования экранного времени:

Если вы смотрите на свой телефон больше, чем смотрите кому-то в глаза, это проблема.

Apple продолжает решать эти проблемы с помощью таких функций, как Screen Time, инструментов управления уведомлениями и расширенного родительского контроля, чтобы помочь пользователям поддерживать более здоровые отношения со своими устройствами.

Роль Apple в сфере здравоохранения

Кук отметил трансформационном потенциале устройств Apple в сфере здравоохранения, в частности, Apple Watch. Изначально разработанный для мониторинга частоты сердечных сокращений, часы теперь предлагает расширенные функции, такие как ЭКГ и выявления фибрилляции предсердий.

Глава Apple поделился историями пользователей, чьи жизни были спасены благодаря оповещениям с Apple Watch, и заверил, что компания стремится улучшить свои предложения, связанные со здравоохранением:

Сейчас мы проводим мониторинг апноэ во сне и работаем над долгосрочными исследовательскими проектами. Мы отдаемся тому, что делаем, на 100 процентов.

Презентации новых продуктов и личные размышления

Относительно анонсов продуктов, Кук поразмышлял о переходе от живых презентаций к предварительно записанным форматам, как это было реализовано во время пандемии. Он также признал эффективность онлайн-презентаций для охвата более широкой аудитории.

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Кроме того, Кук коснулся своего будущего в Apple, заявив, что будет оставаться генеральным директором до тех пор, пока "голос в моей голове не скажет: "Время пришло".

Присоединившись к компании в 1998 году, Кук назвал Apple определяющей частью своей жизни и карьеры, подчеркнув свою глубокую связь с компанией.