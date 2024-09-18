Пошлина в 100% на китайские электромобили не помогла США, ведь BYD даже так стоят дешевле

Торговая война между странами Запада и Китаем выявила неприятный факт: Пекин кормит собственные автомобильные компании огромными субсидиями, благодаря чему те могут продавать машины в Европе и США по очень низким ценам. Поэтому было решено накладывать на них большой налог, чтобы хоть как-то уравнять цены с местными марками и сделать их конкурентоспособными. Теперь стало ясно, что это не работает.

Желаемого эффекта нет

Процент налога, который накладывают на китайские электромобили, отличается от страны к стране. Самый высокий достигает 100 процентов, и его ввели, например, США и Канада. В ЕС были более снисходительными: там налог составляет от 17,4% (для автомобилей BYD) до 38,1% (для компании SAIC).

Однако издание Nikkei пишет, что даже с новым 100% тарифом BYD все равно будет иметь самый дешевый электромобиль в США. Согласно новому отчету, самое дешевое предложение BYD потеснит всех американских автопроизводителей ценой менее 25 000 долларов.

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Почему BYD удалось

После прекращения производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в марте 2022 года BYD оказалась в авангарде перехода отрасли на электромобили. Компания строила свою цепочку поставок гораздо дольше, чем все другие компании, которые сегодня занимаются электромобилями. Она начала производить литий-ионные аккумуляторы в 1996 году, поставляя аккумуляторы для смартфонов Motorola и Nokia.

Эти ранние инвестиции в аккумуляторную индустрию помогли BYD стать гигантом отрасли, которым она является и сегодня. С момента выпуска своей прорывной батареи Blade EV в 2020 году компания продолжает внедрять еще более эффективные и дешевые технологии, чтобы снизить цены. Зато технология, например, Tesla, является более молодой, она еще не успела пройти процесс удешевления, а потому и машины компании стоят гораздо дороже.

Самый дешевый электромобиль BYD, Seagull EV, стоит в Китае менее 10 000 долларов (69 800 юаней). Доступные электрические и гибридные модели компании вытесняют с автомобильного рынка Китая транспортные средства, работающие на бензине, особенно от иностранных автопроизводителей.

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Преимущества китайских компаний

Китайские автопроизводители, такие как BYD, имеют преимущество благодаря налаженным цепочкам поставок, что позволяет снижать цены. Пользователи в этой стране демонстрируют гораздо более высокий спрос на электромобили, что позволяет развивать производства и выходить на массовость. Зато в США пользователи все еще держатся за бензиновые авто.

В июле на электромобили в Китае приходилось более 50% продаж легковых автомобилей.

В США, согласно последним данным S&P Global Mobility, на электромобили приходилось лишь 8,5% рынка легковых автомобилей за тот же период.

Китайские компании, в частности BYD и CATL, также доминируют на мировом рынке аккумуляторов. По данным SNE Research, CATL (35,9%) и BYD (16,5%) возглавили мировые продажи аккумуляторов для электромобилей во втором квартале на основе отгрузок.

За первые восемь месяцев 2024 года на долю CATL приходилось 37,6% мирового рынка аккумуляторов для электромобилей, тогда как BYD заняла второе место с 16,1%.

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Дешевле, чем у других

Все это вместе с китайскими субсидиями позволит BYD предложить самый дешевый электромобиль в США, даже с новым 100% тарифом на импорт, говорит генеральный директор AutoForecast Solutions Джо Маккейб в интервью Nikkei.

Тариф вступит в силу 27 сентября и призван "защитить американских производителей от недобросовестной торговой практики Китая", согласно пресс-релизу Белого дома.

Маккейб сказал, что самый дешевый электромобиль BYD, Seagull EV, для США будет стоить 12 000 долларов. При 100% тарифной ставке эта сумма превращается в 24 000 долларов – это все еще дешевле, чем любое предложение от американской автомобильной промышленности.

Tesla, которая все еще удерживает лидерство (доля 48% в июле) на рынке электромобилей США, еще не преодолевала порог в 30 000 долларов. О других производителях речь вообще не идет, ведь их продукты считаются в основном премиальными.