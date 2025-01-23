Canon представила полнокадровый датчик камеры на 410 мегапикселей

Компания Canon создала новый 410-мегапиксельный 35-миллиметровый полнокадровый CMOS-сенсор, что является "самым большим количеством пикселей, когда-либо достигнутым" в сенсорах такого размера. Но не стоит ожидать, что он дойдет до обычных камер, которые вы сможете купить для собственного пользования.

Детали

Благодаря высокому уровню детализации, который может передать новый сенсор, Canon ожидает, что он будет использоваться для "наблюдения, медицины и промышленности", где есть спрос на "экстремальное разрешение". Новая матрица Canon на 410 мегапикселей имеет разрешение 24K, что в 198 раз превышает разрешение HD и в 12 раз превышает разрешение 8K. Это позволяет легко обрезать, а затем увеличить фотографию, сделанную датчиком, без потери деталей, сообщает 24 Канал со ссылкой на объявление Canon.

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Обычно, заоблачное количество мегапикселей ограничивается камерами с сенсорами среднего формата. Но преимущество Canon, которая втиснула такое количество пикселей в 35 миллиметрах, заключается в том, что их можно использовать "в сочетании с объективами для полнокадровых сенсоров".

Для этого Canon пришлось внести более, чем несколько конструктивных изменений. Новый датчик имеет переработанную схему и "стековую структуру с подсветкой сзади", где "сегмент пикселей и сегмент обработки сигнала перекрывают друг друга". Это означает, что скорость считывания составляет 3280 мегапикселей в секунду, а видео - восемь кадров в секунду.

Монохромная версия сенсора может объединять четыре пикселя одновременно, чтобы снимать еще более яркие изображения и записывать "100-мегапиксельное видео со скоростью 24 кадра в секунду", заявляет Canon.



Новый сенсор Canon / Фото Canon

Не похоже, что такой тип матрицы в ближайшее время станет потребительской камерой, но тот факт, что такой уровень миниатюризации возможен, означает, что однажды это произойдет, для тех фотолюбителей, которые этого захотят. Сколько это все будет стоить – другое дело, о котором сейчас говорить слишком рано.

Планируется, что сенсор будет представлен на стенде Canon на SPIE Photonics West, ведущей глобальной конференции по оптике и фотонике, которая будет проходить в Сан-Франциско с 28 по 30 января 2025 года.