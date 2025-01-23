Деталі

Завдяки високому рівню деталізації, який може передати новий сенсор, Canon очікує, що він буде використовуватися для "спостереження, медицини та промисловості", де є попит на "екстремальну роздільну здатність". Нова матриця Canon на 410 мегапікселів має роздільну здатність 24K, що в 198 разів перевищує роздільну здатність HD і в 12 разів перевищує роздільну здатність 8K. Це дозволяє легко обрізати, а потім збільшити фотографію, зроблену датчиком, без втрати деталей, повідомляє 24 Канал з посиланням на оголошення Canon.

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Зазвичай, захмарна кількість мегапікселів обмежується камерами з сенсорами середнього формату. Але перевага Canon, яка втиснула таку кількість пікселів у 35 міліметрах, полягає в тому, що їх можна використовувати "в поєднанні з об'єктивами для повнокадрових сенсорів".

Для цього Canon довелося внести більше, ніж кілька конструктивних змін. Новий датчик має перероблену схему і "стекову структуру з підсвічуванням ззаду", де "сегмент пікселів і сегмент обробки сигналу перекривають один одного". Це означає, що швидкість зчитування становить 3280 мегапікселів на секунду, а відео — вісім кадрів на секунду.

Монохромна версія сенсора може об'єднувати чотири пікселі одночасно, щоб знімати ще яскравіші зображення й записувати "100-мегапіксельне відео зі швидкістю 24 кадри в секунду", заявляє Canon.



Новий сенсор Canon / Фото Canon

Не схоже, що такий тип матриці найближчим часом стане споживчою камерою, але той факт, що такий рівень мініатюризації можливий, означає, що одного дня це станеться, для тих фотолюбителів, які цього захочуть. Скільки це все коштуватиме – інша справа, про яку зараз говорити занадто рано.

Планується, що сенсор буде представлено на стенді Canon на SPIE Photonics West, провідній глобальній конференції з оптики та фотоніки, яка проходитиме в Сан-Франциско з 28 по 30 січня 2025 року.