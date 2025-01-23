Детали

Благодаря высокому уровню детализации, который может передать новый сенсор, Canon ожидает, что он будет использоваться для "наблюдения, медицины и промышленности", где есть спрос на "экстремальное разрешение". Новая матрица Canon на 410 мегапикселей имеет разрешение 24K, что в 198 раз превышает разрешение HD и в 12 раз превышает разрешение 8K. Это позволяет легко обрезать, а затем увеличить фотографию, сделанную датчиком, без потери деталей, сообщает 24 Канал со ссылкой на объявление Canon.

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Обычно, заоблачное количество мегапикселей ограничивается камерами с сенсорами среднего формата. Но преимущество Canon, которая втиснула такое количество пикселей в 35 миллиметрах, заключается в том, что их можно использовать "в сочетании с объективами для полнокадровых сенсоров".

Для этого Canon пришлось внести более, чем несколько конструктивных изменений. Новый датчик имеет переработанную схему и "стековую структуру с подсветкой сзади", где "сегмент пикселей и сегмент обработки сигнала перекрывают друг друга". Это означает, что скорость считывания составляет 3280 мегапикселей в секунду, а видео - восемь кадров в секунду.

Монохромная версия сенсора может объединять четыре пикселя одновременно, чтобы снимать еще более яркие изображения и записывать "100-мегапиксельное видео со скоростью 24 кадра в секунду", заявляет Canon.



Новый сенсор Canon / Фото Canon

Не похоже, что такой тип матрицы в ближайшее время станет потребительской камерой, но тот факт, что такой уровень миниатюризации возможен, означает, что однажды это произойдет, для тех фотолюбителей, которые этого захотят. Сколько это все будет стоить – другое дело, о котором сейчас говорить слишком рано.

Планируется, что сенсор будет представлен на стенде Canon на SPIE Photonics West, ведущей глобальной конференции по оптике и фотонике, которая будет проходить в Сан-Франциско с 28 по 30 января 2025 года.