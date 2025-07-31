Будущая линейка смартфонов iPhone 17 от Apple, вероятно, подорожает. По прогнозам аналитиков, компания может поднять цены на большинство моделей. Вот две главные причины.

Почему новые iPhone станут дороже?

Согласно прогнозу аналитика компании Jefferies, Apple повысит стоимость трех моделей из новой линейки: iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и новой модели, которая, вероятно, заменит Plus и будет называться Air или Slim. В то же время базовая модель iPhone 17, скорее всего, избежит подорожания, пишет 24 Канал со ссылкой на MacRumors.

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Ожидается, что цены на них вырастут сразу на 50 долларов:

Таким образом, ориентировочная стоимость iPhone 17 Pro может составить 1049 долларов.

Pro Max – 1249 долларов.

iPhone 17 останется на уровне 799 долларов.

Однако, стоит отметить, что это может быть актуально не для всех стран. Чтобы понять, почему, следует разобраться в причинах подорожания. Основными причинами такого шага называют рост производственных затрат и влияние американских пошлин на товары, произведенные в Китае. Ранее Apple покрывала эти дополнительные расходы самостоятельно, но теперь, похоже, вынуждена переложить их часть на покупателей.

Компания пытается уменьшить зависимость от Китая, перенося часть производства в Индию, однако этого пока недостаточно, чтобы полностью избежать влияния пошлин. Индия, хоть и имеет меньшие пошлины, чем Китай, все равно не избежала их. Кроме того, Дональд Трамп объявил о новых пошлинах против Индии за покупку российской нефти, и эти факторы давления еще не учтены. Новые тарифы вступят в силу 1 августа и составят 25%. Учитывая, что производство устройств начинается в последние месяцы перед началом продаж, компания еще не имеет готовой продукции, чтобы избегать этих пошлин хотя бы некоторое время.

Но в этом может быть хорошая новость для остального мира: новые пошлины актуальны только для США, поэтому можно предположить, что для других стран рост цен будет меньшим – лишь чтобы компенсировать рост производственных затрат. Какова доля этого роста в заявленных 50 долларах, аналитики Jefferies не сообщают.