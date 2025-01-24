На орбите Земли появится космическая станция с искусственной гравитацией

Компания Vast Space объявила об амбициозных планах создания частной космической станции с искусственной гравитацией. Первая демонстрация возможностей такой станции должна состояться в 2028 году, однако полноценное развертывание системы может занять от 10 до 20 лет.

Успешный запуск должен привлечь внимание NASA и других космических агентств, обеспечив финансирование для дальнейшей реализации проекта, сообщает 24 Канал со ссылкой на Wired.

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Что будет с МКС?

Согласно планам NASA, Международная космическая станция (МКС) будет выведена из эксплуатации в начале 2030-х годов. Для США критически важно избежать ситуации, когда на орбите останутся лишь китайская станция.

В связи с этим NASA в 2021 году запустило программу CLD (Commercial Low Earth Orbit Destinations), которая предусматривает финансирование в размере 415 миллионов долларов для разработки коммерческих орбитальных станций.

Финансирование было распределено между компаниями Starlab, Blue Origin и Northrop Grumman (которая позже отказалась от участия в программе). Стартап Vast Space, основан в 2021 году, не вошел в число официальных участников конкурса, но планирует доказать свою конкурентоспособность к моменту финального отбора NASA в 2026 году.

Частная орбитальная станция Vast Space

Сейчас компания завершила производство первого модуля Haven-1 и планирует его запуск в конце 2025 года с помощью ракеты SpaceX. Четыре добровольца проведут на станции примерно две недели, совершив полет на космическом корабле Dragon.

Vast Space рассчитывает, что успешное проведение миссии позволит ей присоединиться к программе CLD, поскольку ни одна из компаний-конкурентов еще не имеет действующей станции на орбите.



Модуль Haven-1 / Фото Vast Space

Модуль Haven-1 будет иметь жилой объем 45 м³, стыковочный узел, лабораторию, зону хранения запасов для экипажа и выдвижной общий стол под куполообразным иллюминатором высотой около метра.

Для связи на высоте 425 км над Землей станция будет использовать лазерные каналы Starlink, которые были впервые протестированы во время миссии Polaris Dawn в 2024 году. Эксплуатация модуля продлится до 2028 года, после чего он будет заменен на Haven-2, более вместительный и долговечный модуль.



Haven-1 на орбите Земли (Иллюстрация) / Фото Vast Space

Перед выводом Haven-1 из эксплуатации Vast Space планирует провести эксперимент по созданию искусственной гравитации, имитируя уровень гравитации Луны путем вращения модуля.



Модуль Haven-1 внутри / Фото Vast Space

, что эксперимент будет проводиться без присутствия экипажа, поскольку длительное пребывание в условиях микрогравитации может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

На следующем этапе компания планирует построить полноценную космическую станцию из модулей Haven-2. Первый из них отправят на орбиту в 2028 году, еще три – в 2029-2030 годах. Базовый модуль диаметром 7 метров, формирующий крестообразную конструкцию станции, планируется к запуску в 2030 году. К нему присоединятся четыре ранее запущенные модули Haven-2, еще четыре будут доставлены в 2031-2032 годах.



Орбитальная станция Vast Space / Фото Vast Space

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Общий жилой объем станции составит 550 м³, что превышает показатель МКС (388 м³), и позволит одновременно размещать до 12 человек. В перспективе станция может получить искусственную гравитацию, однако для этого компания нуждается во внешнем финансировании, поскольку собственных средств Vast Space хватит лишь на год-два.