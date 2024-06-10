NASA привлекло семь частных компаний к миссии по ускоренному возвращению образцов с Марса
Источник:NASA
Американское космическое ведомство объявило о сотрудничестве с семью частными компаниями в рамках миссии по возвращению образцов марсианских пород на Землю. На такой шаг агентство пошло после того, как в апреле 2024 года было признано, что текущий график миссии Mars Sample Return сорван, а оптимистичные прогнозы отодвинули возвращение образцов на 2040-е годы.
Такое развитие событий заставило NASA обратиться к частному сектору в поисках инновационных решений, чтобы преодолеть финансовые и технологические проблемы миссии.
А тем временем Boeing Starliner успешно пристыковался к МКС, несмотря на утечку гелия и отказ двигателей
Программа поддержки NASA
Пытаясь восстановить миссию MSR, NASA предлагает контракты с фиксированной ценой до 1,5 миллиона долларов на 90-дневные исследования. Эти исследования будут изучать новые подходы к возвращению марсианских образцов на Землю раньше ожидаемого срока.
Кроме семи частных компаний, инициатива включает Лабораторию реактивного движения NASA в Южной Калифорнии и Лабораторию прикладной физики Джона Хопкинса, а потенциальным десятым партнером, как предполагают, станет Европейское космическое агентство (ESA).
Возвращение образцов с Марса будет одной из самых сложных миссий NASA, и очень важно, чтобы мы выполнили ее быстрее, с меньшим риском и меньшими затратами,
– подчеркнул администратор NASA Билл Нельсон.
Он также добавил, что поддерживает видение избранных компаний, центров и партнеров, которые представляют их, поскольку ведомство ищет свежие и инновационные идеи для "раскрытия больших космических тайн Красной планеты".
Вот семь компаний, которые участвуют в этом проекте:
- Lockheed Martin,
- SpaceX,
- Aerojet Rocketdyne,
- Blue Origin,
- Quantum Space,
- Northrop Grumman,
- Whittinghill Aerospace.
Каждая из них внесет свой вклад в различные аспекты миссии.
- Ожидается, что SpaceX будет использовать свой космический корабль Starship, который предназначен для возвращения больших полезных грузов на Землю.
- Компания Aerojet Rocketdyne, известная своей технологией ракетных двигателей, сосредоточится на разработке жидкостного ракетного двигателя для аппарата для восхождения на Марс.
- Blue Origin предложила адаптировать свои технологии с лунной миссии Artemis для возвращения образцов на Марс.
- Northrop Grumman будет работать над силовой установкой для спускаемого модуля.
- Whittinghill Aerospace разработает одноступенчатую ракету для подъема образцов на орбиту Марса.
- Lockheed Martin предложит ряд решений для различных аспектов миссии.
- Quantum Space еще не раскрыла своих конкретных планов.
Миссия по исследованию Марса продолжается
Сейчас марсоход NASA Perseverance, который приземлился на Красной планете в 2021 году, старательно собирает образцы. На сегодня он заполнил 24 из 40 пробирок, причем каждый образец берется в двух экземплярах – одна пробирка остается на поверхности Марса, а другая хранится внутри марсохода.
Perseverance продолжает сбор образцов поверхности Марса / Фото NASA
Первоначальный план изъятия образцов предусматривал или забор их непосредственно с Perseverance, или использование мини-марсоходов или вертолетов для сбора образцов с поверхности и транспортировки их к подъемному модулю.
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Однако после того, как Китай объявил о собственной миссии по возвращению марсианских образцов до 2030-х годов, NASA сталкивается с усиленным давлением, чтобы ускорить свои усилия.