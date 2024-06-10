NASA привлекло семь частных компаний к миссии по ускоренному возвращению образцов с Марса

Американское космическое ведомство объявило о сотрудничестве с семью частными компаниями в рамках миссии по возвращению образцов марсианских пород на Землю. На такой шаг агентство пошло после того, как в апреле 2024 года было признано, что текущий график миссии Mars Sample Return сорван, а оптимистичные прогнозы отодвинули возвращение образцов на 2040-е годы.

Такое развитие событий заставило NASA обратиться к частному сектору в поисках инновационных решений, чтобы преодолеть финансовые и технологические проблемы миссии.

А тем временем Boeing Starliner успешно пристыковался к МКС, несмотря на утечку гелия и отказ двигателей

Программа поддержки NASA

Пытаясь восстановить миссию MSR, NASA предлагает контракты с фиксированной ценой до 1,5 миллиона долларов на 90-дневные исследования. Эти исследования будут изучать новые подходы к возвращению марсианских образцов на Землю раньше ожидаемого срока.

Кроме семи частных компаний, инициатива включает Лабораторию реактивного движения NASA в Южной Калифорнии и Лабораторию прикладной физики Джона Хопкинса, а потенциальным десятым партнером, как предполагают, станет Европейское космическое агентство (ESA).

Возвращение образцов с Марса будет одной из самых сложных миссий NASA, и очень важно, чтобы мы выполнили ее быстрее, с меньшим риском и меньшими затратами,

– подчеркнул администратор NASA Билл Нельсон.

Он также добавил, что поддерживает видение избранных компаний, центров и партнеров, которые представляют их, поскольку ведомство ищет свежие и инновационные идеи для "раскрытия больших космических тайн Красной планеты".

Вот семь компаний, которые участвуют в этом проекте:

Lockheed Martin,

SpaceX,

Aerojet Rocketdyne,

Blue Origin,

Quantum Space,

Northrop Grumman,

Whittinghill Aerospace.

Каждая из них внесет свой вклад в различные аспекты миссии.

Ожидается, что SpaceX будет использовать свой космический корабль Starship, который предназначен для возвращения больших полезных грузов на Землю.

Компания Aerojet Rocketdyne, известная своей технологией ракетных двигателей, сосредоточится на разработке жидкостного ракетного двигателя для аппарата для восхождения на Марс.

Blue Origin предложила адаптировать свои технологии с лунной миссии Artemis для возвращения образцов на Марс.

Northrop Grumman будет работать над силовой установкой для спускаемого модуля.

Whittinghill Aerospace разработает одноступенчатую ракету для подъема образцов на орбиту Марса.

Lockheed Martin предложит ряд решений для различных аспектов миссии.

Quantum Space еще не раскрыла своих конкретных планов.

Миссия по исследованию Марса продолжается

Сейчас марсоход NASA Perseverance, который приземлился на Красной планете в 2021 году, старательно собирает образцы. На сегодня он заполнил 24 из 40 пробирок, причем каждый образец берется в двух экземплярах – одна пробирка остается на поверхности Марса, а другая хранится внутри марсохода.



Perseverance продолжает сбор образцов поверхности Марса / Фото NASA

Первоначальный план изъятия образцов предусматривал или забор их непосредственно с Perseverance, или использование мини-марсоходов или вертолетов для сбора образцов с поверхности и транспортировки их к подъемному модулю.

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Однако после того, как Китай объявил о собственной миссии по возвращению марсианских образцов до 2030-х годов, NASA сталкивается с усиленным давлением, чтобы ускорить свои усилия.