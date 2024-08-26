Дата презентации iPhone 16

По словам известного инсайдера Марка Гурмана, Apple проведет презентацию iPhone 16 10 сентября, продолжая свою пятилетнюю тенденцию анонсировать новинки в начале сентября. Эта информация дает первые конкретные сроки дебюта iPhone 16, которым можно доверять.

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Что могут показать на презентации

Ожидается, что кроме презентации iPhone 16, Apple анонсирует новый набор продуктов, включая:

Apple Watch Series 10,

Apple Watch Ultra 3,

Apple Watch SE 3,

AirPods 4.

Новые устройства появятся в магазинах и станут доступными для доставки в пятницу, 20 сентября.

Наряду с анонсами аппаратного обеспечения, Apple, вероятно, предоставит дополнительную информацию о Apple Intelligence, которая будет интегрирована с грядущей iOS 18. Вероятно на презентации Apple раскроет больше возможностей своей новой функции, ее доступность в новой линейке продуктов и график развертывания iOS 18 на различных устройствах.

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Также появились слухи о том, что в iPhone 16 может появиться новая цветная опция, хотя подробности остаются неподтвержденными. Ввиду того, что дата запуска уже, кажется, определена, мы продолжаем ожидать на последние инновации Apple как в аппаратном обеспечении, так и в искусственном интеллекте.