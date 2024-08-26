Дата презентації iPhone 16

За словами відомого інсайдера Марка Гурмана, Apple проведе презентацію iPhone 16 10 вересня, продовжуючи свою п'ятирічну тенденцію анонсувати новинки на початку вересня. Ця інформація дає перші конкретні терміни дебюту iPhone 16, яким можна довіряти.

Дивіться також Apple змінив місце виробництва iPhone Pro та Pro Max: де тепер виготовлятимуть смартфони

Що можуть показати на презентації

Очікується, що окрім презентації iPhone 16, Apple анонсує новий набір продуктів, включаючи:

Apple Watch Series 10,

Apple Watch Ultra 3,

Apple Watch SE 3,

AirPods 4.

Нові пристрої з'являться в магазинах і стануть доступними для доставки в п'ятницю, 20 вересня.

Поряд з анонсами апаратного забезпечення, Apple, ймовірно, надасть додаткову інформацію про Apple Intelligence, яка буде інтегрована з прийдешньою iOS 18. Ймовірно на презентації Apple розкриє більше можливостей своєї нової функції, її доступність у новій лінійці продуктів та графік розгортання iOS 18 на різних пристроях.

Дивіться також iPhone 16 може отримати додаткову сенсорну кнопку з розпізнаванням сили натискання

Також з'явилися чутки про те, що в iPhone 16 може з'явитися нова кольорова опція, хоча подробиці залишаються непідтвердженими. Зважаючи на те, що дата запуску вже, здається, визначена, ми продовжуємо очікувати на останні інновації Apple як в апаратному забезпеченні, так і в штучному інтелекті.