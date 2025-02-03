Не такой уж и дешевый: аналитики раскрыли настоящие затраты DeepSeek на обучение ИИ

Китайский стартап DeepSeek привлек внимание всего мира, заявив, что создал мощную модель искусственного интеллекта (ИИ) за минимальные средства. Такие заявления на короткое время обвалили цену на акции американских технологических компаний. Но, похоже, создатели китайского ИИ были не совсем честными.

Компания утверждала, что потратила всего 6 миллионов долларов и использовала 2 048 графических процессоров (GPU) для обучения нейросети DeepSeek V3. Но похоже это не совсем так, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные SemiAnalysis. В ходе расследования оказалось, что реальные масштабы вычислительной инфраструктуры DeepSeek гораздо больше, а общие инвестиции в развитие компании превышают 1,6 миллиарда долларов.

Не пропустите Что такое проект Stargate, о котором говорит вся сфера искусственного интеллекта

По данным SemiAnalysis, DeepSeek управляет огромной вычислительной инфраструктурой, насчитывающей около 50 000 видеокарт Nvidia Hopper. Среди них:

10 000 H800

10 000 H100

Дополнительные партии H20

Эти ресурсы распределены между несколькими дата-центрами и используются для обучения ИИ, исследований и финансового моделирования.

Капитальные затраты на серверы составили примерно 1,6 миллиарда долларов, а операционные расходы оцениваются в 944 миллиона долларов.

DeepSeek начал свою деятельность как дочерний проект китайского хедж-фонда High-Flyer, который в 2023 году выделил стартап в самостоятельный бизнес, ориентированный на развитие ИИ. В отличие от многих компаний, арендующих мощности у облачных провайдеров, DeepSeek имеет собственные дата-центры. Это обеспечивает полный контроль над оптимизацией ИИ-моделей и позволяет быстрее внедрять инновации.

Кадровая стратегия и высокие зарплаты

В дополнение DeepSeek проводит закрытую кадровую политику, набирая специалистов исключительно из Китая. Основное внимание компания уделяет профессиональным навыкам и способности решать сложные задачи, а не формальному образованию.

Зарплаты исследователей DeepSeek могут превышать 1,3 миллиона долларов в год, что позволяет привлекать лучшие таланты из ведущих китайских университетов.

Смотрите также В США начали блокировать DeepSeek: Пентагон опасается за личные данные своих работников

Несмотря на заявления DeepSeek о "революционном бюджете", аналитики SemiAnalysis отмечают, что успех компании основывается на многомиллиардных инвестициях, технологических прорывах и сильной команде. Это ставит под сомнение первоначальные утверждения о создании конкурентного ИИ с минимальными затратами.