Хакерская атака на госреестры: в Министерстве юстиции рассказали, в безопасности ли Дія

Государственные реестры Украины подверглись серьезной кибератаке со стороны России. Это временно остановило работу ряда сервисов, в частности реестров юридических лиц, актов гражданского состояния и прав на недвижимое имущество. Министерство юстиции Украины уже выступило с комментарием относительно работы приложения Дія.

Что с Дией

Министр юстиции Ольга Стефанишина на пресс-конференции 20 декабря заявила, что кибератака на государственные реестры, которые администрирует Минюст, не повлияла на другие информационные системы государства, в частности на приложение Дія, сообщает 24 Канал со ссылкой на Громадське. Однако оно пока не имеет доступа к информации.

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Сообщается, что министерство приняло решение о приостановлении всех реестров, которые оно администрирует, во избежание возможных угроз. В Дії сейчас не работает около 30 сервисов и услуг:

Регистрация, внесение изменений, закрытие ФЛП.

Выписка из ЕГР.

Регистрация ООО.

Переход ООО на модельный устав.

Строительные услуги.

Бронирование работников.

Перерегистрация авто.

Брак онлайн (кроме услуги помолвки).

Актовые записи.

Строительные услуги.

Регистрация права собственности на имущество.

Информационная справка из ГРРП.

Кредиты внутренним переселенцам.

Помощь лицу с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

Помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком.

Помощь при усыновлении ребенка.

Помощь на ребенка одинокой матери или отцу.

Строительные услуги.

єОселя.

Сообщение о поврежденном/уничтоженном имуществе.

єВідновлення.

єВідновлення для бизнеса.

Сообщение о ремонтных работах.

Бронирование по сертификату.

Международный реестр убытков.

Заявление о заключении брака.

Выписки и повторная выдача свидетельств из ЗАГСа.

Актовые записи о смене имени.

Актовые записи о рождении.

Актовые записи о браке.

Актовые записи о разводе.

Свидетельства о рождении.

Исполнительные производства.

Выписка о месте проживания ребенка.

Изменение места жительства.

Ольга Стефанишина также сказала, что сейчас все действия, связанные регистрацией актов гражданского состояния о рождении, смерти, бракосочетания и развода временно будут осуществляться с применением бумажных носителей. По всей территории Украины будут работать отделы регистрации.

Между тем соцвыплаты, связанные с наступлением определенных актов гражданского состояния, будут рассмотрены после восстановления реестров. Стефанишина заверила, что вынесет на рассмотрение правительства акт о неисчислении сроков на период восстановления реестров.

Все другие нотариальные действия, которые не требуют проверки в реестрах, такие как регистрация данных о завещаниях или наследственные договоры, не ограничены.

На данный момент "самым большим вопросом является государственная регистрация недвижимости и бизнеса", а также отношения, возникающие вследствие регистрации юридических лиц и регистрация ФЛП. Такие услуги проводятся только через реестры, поэтому они фактически на паузе до момента восстановления. Министр заверила, что все данные из Минюста сохранены и будут восстановлены.

Сроки

По данным Общественного, восстановления государственных реестров начнется с понедельника, 23 декабря, и продлится две недели.

Для граждан, которые имеют дополнительные вопросы, работает горячая линия для бесплатной правовой помощи.