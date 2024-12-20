Хакерская атака на госреестры: в Министерстве юстиции рассказали, в безопасности ли Дія
Государственные реестры Украины подверглись серьезной кибератаке со стороны России. Это временно остановило работу ряда сервисов, в частности реестров юридических лиц, актов гражданского состояния и прав на недвижимое имущество. Министерство юстиции Украины уже выступило с комментарием относительно работы приложения Дія.
Что с Дией
Министр юстиции Ольга Стефанишина на пресс-конференции 20 декабря заявила, что кибератака на государственные реестры, которые администрирует Минюст, не повлияла на другие информационные системы государства, в частности на приложение Дія, сообщает 24 Канал со ссылкой на Громадське. Однако оно пока не имеет доступа к информации.
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Сообщается, что министерство приняло решение о приостановлении всех реестров, которые оно администрирует, во избежание возможных угроз. В Дії сейчас не работает около 30 сервисов и услуг:
- Регистрация, внесение изменений, закрытие ФЛП.
- Выписка из ЕГР.
- Регистрация ООО.
- Переход ООО на модельный устав.
- Строительные услуги.
- Бронирование работников.
- Перерегистрация авто.
- Брак онлайн (кроме услуги помолвки).
- Актовые записи.
- Строительные услуги.
- Регистрация права собственности на имущество.
- Информационная справка из ГРРП.
- Кредиты внутренним переселенцам.
- Помощь лицу с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.
- Помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком.
- Помощь при усыновлении ребенка.
- Помощь на ребенка одинокой матери или отцу.
- Строительные услуги.
- єОселя.
- Сообщение о поврежденном/уничтоженном имуществе.
- єВідновлення.
- єВідновлення для бизнеса.
- Сообщение о ремонтных работах.
- Бронирование по сертификату.
- Международный реестр убытков.
- Заявление о заключении брака.
- Выписки и повторная выдача свидетельств из ЗАГСа.
- Актовые записи о смене имени.
- Актовые записи о рождении.
- Актовые записи о браке.
- Актовые записи о разводе.
- Свидетельства о рождении.
- Исполнительные производства.
- Выписка о месте проживания ребенка.
- Изменение места жительства.
Ольга Стефанишина также сказала, что сейчас все действия, связанные регистрацией актов гражданского состояния о рождении, смерти, бракосочетания и развода временно будут осуществляться с применением бумажных носителей. По всей территории Украины будут работать отделы регистрации.
Между тем соцвыплаты, связанные с наступлением определенных актов гражданского состояния, будут рассмотрены после восстановления реестров. Стефанишина заверила, что вынесет на рассмотрение правительства акт о неисчислении сроков на период восстановления реестров.
Все другие нотариальные действия, которые не требуют проверки в реестрах, такие как регистрация данных о завещаниях или наследственные договоры, не ограничены.
На данный момент "самым большим вопросом является государственная регистрация недвижимости и бизнеса", а также отношения, возникающие вследствие регистрации юридических лиц и регистрация ФЛП. Такие услуги проводятся только через реестры, поэтому они фактически на паузе до момента восстановления. Министр заверила, что все данные из Минюста сохранены и будут восстановлены.
Сроки
По данным Общественного, восстановления государственных реестров начнется с понедельника, 23 декабря, и продлится две недели.
Для граждан, которые имеют дополнительные вопросы, работает горячая линия для бесплатной правовой помощи.