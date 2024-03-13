Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Дия открывает свой код. Он надеется, что украинский опыт поможет другим правительствам построить свои государства в смартфоне.

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Что будет с данными пользователей

Министр дал понять, что у пользователей нет причин волноваться.

Данные украинцев в полной безопасности. В коде нет доступа к реестрам. Если айтишник захочет сделать "запрос в реестр", то специально для этого в тестовую среду загрузили вымышленных пользователей с вымышленными данными. На этих пользователях можно проверить логику работы с информацией,

– отметил он.

Федоров назвал открытый код одной из топовых мировых практик. Как пояснил глава Минцифры, по такому подходу делали европейские ковид-сертификаты и Европейский кошелек цифровой идентификации. Он добавил, что Linux, Android и MySQL тоже так работают.

Что даст открытие кода

Как пояснил Федоров, каждый айти-специалист сможет проанализировать код и предложить идеи для улучшения приложения. Те страны, которые интересуются украинским опытом цифровизации, смогут понять логику Дии, импортировать код и запустить собственные государственные сервисы.

В официальном телеграмм-канале Дии сказано, что речь идет не только об открытии общего кода серверной и мобильной части приложения. Специалисты смогут ознакомиться с логикой работы Дии с данными на примере документа Водительское удостоверение и сервиса Выписка о несудимости.

Правительства ознакомятся и подпишут договор с условиями лицензии на использование кода Дии. После этого код передадут айти-специалистам для дальнейшего анализа и начнут создание государственных цифровых продуктов.

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