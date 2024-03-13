Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Дія відкриває свій код. Він сподівається, що український досвід допоможе іншим урядам побудувати свої держави в смартфоні.
До теми Дія відкриє свій початковий код для всіх: що це означає
Що буде з даними користувачів
Міністр дав зрозуміти, що у користувачів немає причин хвилюватися.
Дані українців у повній безпеці. У коді немає доступу до реєстрів. Якщо айтівець захоче зробити "запит у реєстр", то спеціально для цього в тестове середовище завантажили видуманих користувачів із вигаданими даними. На цих користувачах можна перевірити логіку роботи з інформацією,
– зазначив він.
Федоров назвав відкритий код однією з топових світових практик. Як пояснив глава Мінцифри, за таким підходом робили європейські ковід-сертифікати та Європейський гаманець цифрової ідентифікації. Він додав, що Linux, Android та MySQL теж так працюють.
Що дасть відкриття коду
Як пояснив Федоров, кожен айті-фахівець зможе проаналізувати код і запропонувати ідеї для покращення застосунку. Ті країни, які цікавляться українським досвідом цифровізації, матимуть змогу зрозуміти логіку Дії, імпортувати код і запустити власні державні сервіси.
В офіційному телеграм-каналі Дії сказано, що мовиться не тільки про відкриття загального коду серверної та мобільної частини застосунку. Спеціалісти зможуть ознайомитися з логікою роботи Дії з даними на прикладі документа Посвідчення водія та сервісу Витяг про несудимість.
Уряди ознайомляться та підпишуть договір з умовами ліцензії на використання коду Дії. Після цього код передадуть айті-фахівцям для подальшого аналізу й почнуть створення державних цифрових продуктів.
Інші новини про Дію
- Нещодавно у Дії з'явилися перші освітні документи. Однак наразі ця функція ще на стадії бети.
- Раніше Федоров анонсував можливість для українців використовувати Дію як цифровий гаманець у Євросоюзі. За його словами, після пілотного запуску проєкту, у застосунку можна буде використовувати цифрові гаманці у крос-країнових операціях.
- Нагадаємо, що у Дії відтепер є інтерактивна карта укриттів. Знайти її можна в розділі "Незламність".