Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Дія відкриває свій код. Він сподівається, що український досвід допоможе іншим урядам побудувати свої держави в смартфоні.

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Що буде з даними користувачів

Міністр дав зрозуміти, що у користувачів немає причин хвилюватися.

Дані українців у повній безпеці. У коді немає доступу до реєстрів. Якщо айтівець захоче зробити "запит у реєстр", то спеціально для цього в тестове середовище завантажили видуманих користувачів із вигаданими даними. На цих користувачах можна перевірити логіку роботи з інформацією,

– зазначив він.

Федоров назвав відкритий код однією з топових світових практик. Як пояснив глава Мінцифри, за таким підходом робили європейські ковід-сертифікати та Європейський гаманець цифрової ідентифікації. Він додав, що Linux, Android та MySQL теж так працюють.

Що дасть відкриття коду

Як пояснив Федоров, кожен айті-фахівець зможе проаналізувати код і запропонувати ідеї для покращення застосунку. Ті країни, які цікавляться українським досвідом цифровізації, матимуть змогу зрозуміти логіку Дії, імпортувати код і запустити власні державні сервіси.

В офіційному телеграм-каналі Дії сказано, що мовиться не тільки про відкриття загального коду серверної та мобільної частини застосунку. Спеціалісти зможуть ознайомитися з логікою роботи Дії з даними на прикладі документа Посвідчення водія та сервісу Витяг про несудимість.

Уряди ознайомляться та підпишуть договір з умовами ліцензії на використання коду Дії. Після цього код передадуть айті-фахівцям для подальшого аналізу й почнуть створення державних цифрових продуктів.

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