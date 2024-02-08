Деталі

Як повідомляє Михайло Федоров, нова послуга доступна в розділі "Незламність". Інтерактивна карта покаже вам найближче укриття, якщо надати доступ до своєї геолокації, а також повідомить, якщо воно зачинене. Крім того, користувачі зможуть поставити оцінку укриттю та залишити відгуки. Вони своєю чергою передаватимуться до органів місцевого самоврядування, щоб ті виправили недоліки у випадку наявності таких.

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Серед іншої доступної інформації – скільки людей вміщує укриття та до якого виду воно належить. Також є можливість переглянути фотографії.

Спеціальні фільтри дозволяють вказати параметри, які вам підходять – наприклад, укриття для людей з інвалідністю.

Як зазначено в дописі Мінцифри, користувачів зможуть ділитися локацією з родичами або друзями, а також заздалегідь завантажувати карту своєї області в пам'ять телефона, щоб не залежати від інтернету та зв’язку. Таким чином карта укриттів завжди буде доступна офлайн. Для цього перейдіть у розділ "Незламність" і натисніть "Завантажити карту".

З міркуваннями карта безпеки буде недоступною в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. Але ви можете дізнатися їх адресу в органах місцевого самоврядування.