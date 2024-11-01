Детали исследования

Большинство спиртов токсичны, но некоторые животные (в том числе и мы, люди) способны метаболизировать низкие дозы этанола — молекулы, которую производят дрожжи (Saccharomyces cerevisiae) во время переваривания растительных материалов. Как теперь говорят ученые, этанола гораздо больше в природе, чем мы считали ранее, сообщает 24 Канал со ссылкой на исследование, опубликованное в Trends in Ecology & Evolution.

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Большинство животных, которые едят сладкие фрукты, определенной степени подвергаются воздействию [этанола],

– говорит эколог Кимберли Хокингс из Университета Эксетера.

Исследователь считает, что нам нужно отойти от устоявшегося взгляда, что этанол "используют только люди".

Изучив 100 существующих источников на эту тему, команда обнаружила сложную паутину эволюции, сопровождавшую появление этанола на Земле. Этот спирт появился в большом количестве около 100 миллионов лет назад, когда дрожжи нашли способ сбраживать нектар и плоды первых цветущих растений на Земле.

Из этого первоначального экологического взаимодействия проросла эволюционная цепочка событий с участием растений, дрожжей, бактерий, насекомых и млекопитающих.

Поскольку этанол встречается в природе почти в каждой экосистеме на Земле, животные, которые питаются фруктами и нектаром, из которых образуется эта алкогольная молекула, вероятно, потребляют его на регулярной основе. Присутствие этанола является признаком того, что пища имеет высокое содержание сахара, а следовательно, богата на энергию. Таким образом прорисовывается взаимосвязь: животные ищут то, что даст им больше энергии, выбирая плоды с определенными характеристиками сладости.

После того как у растений появились богатые сахаром плоды, соки и нектары, а дрожжи развили производство этанола, чтобы защитить эти ресурсы, некоторые животные могли приобрести большую метаболическую эффективность по отношению к этанолу, что позволило им потреблять этанолсодержащую пищу,

– пишут авторы.

Это, безусловно, добавляет определенной достоверности так называемой гипотезе пьяной обезьяны, согласно которой любовь к алкоголю унаследовали люди от предков приматов, которые выбирали фрукты с содержанием этанола из-за их большей питательной ценности.

"С когнитивной стороны была выдвинута идея, что этанол может запускать систему эндорфинов и дофамина, что приводит к ощущению расслабления, которое может иметь преимущества с точки зрения социальности, — говорит ученая Анна Боуленд из Университета Эксетера. – Чтобы проверить это, нам действительно нужно знать, вызывает ли этанол физиологическую реакцию в дикой природе".

С другой стороны, есть и очевидные минусы чрезмерного потребления, которое имеет серьезные последствия для животных в дикой природе. С экологической точки зрения, не выгодно быть навеселе, когда вы лазите по деревьям или находитесь ночью в окружении хищников. Такое поведение будет означать, что ваши гены не передадутся дальше.

Возможно, именно поэтому некоторые млекопитающие и птицы, которые питаются фруктами и нектаром, продвинулись к эффективному метаболизму этанола. Например, люди, шимпанзе и гориллы могут производить особый фермент A294V, который появился в результате изменения одной аминокислоты в коде ДНК нашего общего предка около 10 миллионов лет назад, что придает этим приматам особенно высокую толерантность к этанолу.

Хорошо это или плохо, но, похоже, потребление этанола вплетено в эволюционную историю многих животных, в том числе и нас самих. Но там, где животные ищут калорий, мы ищем опьянение.