Трехмерные магистрали вместо пробок: Дубай массово интегрирует БПЛА в городскую инфраструктуру

Ученые представили масштабный план реформирования городского неба в Дубае, который базируется на создании сложной системы виртуальных коридоров. Проект направлен на решение проблем безопасности и координации полетов в плотной застройке мегаполиса, где дроны становятся неотъемлемой частью логистической экосистемы.

Как будет работать интеллектуальная система управления воздушным пространством?

Стремительное развитие технологий беспилотных летательных аппаратов ставит перед современными мегаполисами новые вызовы. Ожидается, что к 2025 году коммерческий флот дронов только в Соединенных Штатах Америки превысит 800 000 единиц, что на 70% больше по сравнению с 2020 годом. Европейский Союз прогнозирует, что к 2050 году количество гражданских беспилотников достигнет 400 000 единиц, а ежегодная стоимость этого рынка превысит 10 миллиардов евро. В Украине после войны следует также ожидать появления дронов на улицах, если не будет прямого запрета. В таких условиях низковысотное воздушное пространство требует четкого регулирования, чтобы избежать рисков для людей, зданий и другого авиационного трафика, пишет Tech Xplore.

Смотрите также Сверхсекретный проект Lockheed Martin раскрыт: встречайте беспилотник-истребитель Vectis

Недавнее исследование, опубликовано в научном журнале Annals of Operations Research, предлагает революционную концепцию для городов с плотной высотной застройкой, выбрав главным полигоном Дубай. Международная группа ученых из Университета Шарджи (ОАЭ), Университета Линчепинга (Швеция), Бангорского университета (Великобритания) и компании Dar AlSinah разработала интегрированную структуру, которая сочетает дизайн воздушного пространства, маршрутизацию и балансировку нагрузки.

В основе исследования лежит новый способ структурирования городского воздушного пространства с использованием сетчатой конструкции, выровненной с городской инфраструктурой, такой как дорожные сети и планирование зданий,

– прокомментировал ведущий автор исследования Али Чейту, который занимает должность профессора по управлению цепочками поставок, авиации и транспорта в Университете Шарджи.

Главные правила

Предложенная модель разделяет небо над Дубаем на два основных уровня в зависимости от высоты зданий:

Первый, "красный" слой, предназначен для зон с небоскребами высотой более 72 метров. Здесь дроны должны двигаться исключительно над главными дорожными магистралями.

Второй, "желтый" слой, охватывает зоны с застройкой ниже 72 метров, где аппараты могут летать как над дорогами, так и над крышами зданий.

Максимальная разрешенная высота операций составляет 122 метра.

Для обеспечения безопасности разработаны четкие стандарты дистанций "оставаться в стороне" (Remain Well Clear – RWC). Между беспилотниками, не перевозящими людей, горизонтальное расстояние должно составлять не менее 61 метра, а вертикальное – 46 метров. От фиксированных объектов и препятствий дроны должны держаться на расстоянии 30 метров по горизонтали и 50 метров по вертикали.

Дубай является уникальным и сложным испытательным полигоном, где плотность высотной застройки и быстрое развитие города требуют инновационных подходов к структурированию и управлению воздушной мобильностью,

– отметил профессор кафедры надежности и качества Университета Шарджи и соавтор работы Имад Альсьюф.

Математика и алгоритмы приходят на помощь

Ключевым элементом системы является использование сложных математических моделей и искусственного интеллекта для оптимизации маршрутов. Исследователи сравнили несколько методов, включая генетический алгоритм (GA), поиск Табу (TS), имитацию отжига (SA) и адаптивный поиск в больших окрестностях (ALNS).

Результаты показали, что генетический алгоритм является наиболее эффективным для больших сценариев, обеспечивая на 9% выше прибыль для операторов логистики по сравнению с другими методами, при этом сокращая время вычислений на две трети.

Усовершенствованная оптимизация, эвристика и алгоритмы искусственного интеллекта необходимы для преобразования сложных проблем городской аэромобильности в действенные решения в режиме реального времени,

– говорит Али Чейту.

Лучший трафик для дронов

Кроме планирования пути от точки к точке, система содержит механизм балансировки трафика. Он предотвращает чрезмерную концентрацию дронов в отдельных сегментах сетки, равномерно распределяя нагрузку по всей сети.

Это критически важно для избежания заторов в воздухе и обеспечения равного доступа к ресурсам для различных операторов.

Вовлечены все

Проект реализован по принципу "тройной спирали", что предусматривает тесное сотрудничество между академическими кругами, промышленностью и правительством. К разработке и валидации присоединились такие организации, как Управление аэронавигации Дубая (DANS), Генеральное управление гражданской авиации ОАЭ (GCAA), а также шведские партнеры – компания SAAB и провайдер аэронавигационных услуг LFV.

"Сильные стороны этой работы заключаются не только в ее техническом вкладе, но и в сотрудничестве между академическими кругами, промышленностью и правительством через границы, что позволяет найти решения, основанные на реальных операционных потребностях", – подчеркнул Имад Альсьюф.

Что не так с этим замыслом

Несмотря на успешные симуляции с использованием реальных карт и высот зданий Дубая, разработчики признают определенные ограничения. Сейчас модель не учитывает динамические изменения погоды, такие как сильный ветер, и не моделирует процессы зарядки батарей в реальном времени.

Будущие исследования будут сосредоточены на интеграции сети станций подзарядки и внедрении инструментов прогнозирования на основе искусственного интеллекта.

Смотрите также Новая технология делает рои дронов беспрецедентно быстрыми в реальном времени

Вам также будет интересно узнать: как дроны интегрируются в городскую жизнь по всему миру

Города по всему миру постепенно переходят к эпохе "низковысотной авиации", где дроны и другие беспилотные системы становятся частью повседневной жизни. Если еще десять лет назад беспилотники ассоциировались преимущественно с военными технологиями или любительской съемкой, то теперь они все активнее интегрируются в логистику, транспорт, строительство, инфраструктуру, безопасность и медицину.

Во многих странах уже тестируют или частично используют доставку товаров дронами. Компания Amazon, например, в 2026 году расширила сервис Prime Air в США, где беспилотники осуществляют более сотни доставок ежедневно, пишет Axios. Дроны перевозят небольшие посылки, медикаменты, еду и другие товары. Такие системы особенно интересуют мегаполисы, где автомобильные пробки стали хронической проблемой.

Беспилотники уже используются для мониторинга трафика, инспекции мостов, линий электропередач и зданий. В некоторых городах дроны помогают полиции и спасательным службам быстрее реагировать на аварии, пожары или поиск людей. Китай активно интегрирует беспилотные системы в концепцию "умного города", а в странах Персидского залива дроны рассматривают как важный элемент будущей транспортной системы.

Самым амбициозным направлением стали воздушные такси – электрические аппараты вертикального взлета и посадки, известные как eVTOL. Это нечто среднее между вертолетом и большим дроном. Такие аппараты имеют несколько электромоторов, способны вертикально взлетать с крыш зданий или специальных платформ и перевозить пассажиров над пробками. В отличие от вертолетов, они значительно тише и дешевле в эксплуатации.

Над такими системами работают десятки компаний – среди них Joby Aviation, Archer Aviation, Volocopter, EHang, Lilium и Wisk Aero. В Китае компания EHang уже проводит коммерческие полеты автономных eVTOL для туристических маршрутов, пишет eVTOL.Travel. В США и ОАЭ компании Joby и Archer планируют запустить первые сервисы воздушного такси в 2026 году.

Дубай стал одним из главных полигонов для этой индустрии. Там уже строят "вертипорты" – специальные площадки для вертикальной посадки воздушных такси. Подобные проекты запускают также в Нью-Йорке, Абу-Даби, Сингапуре и Тель-Авиве. Часть маршрутов ориентирована на трансферы между аэропортами и центрами городов, где поездка автомобилем может занимать час, а eVTOL способен преодолеть маршрут за 10 – 15 минут.

Какая опасность ждет наши города, если дроны будут бесконтрольно летать в небе?

Несмотря на оптимизм компаний, главной проблемой остается регулирование воздушного пространства. Если в городах массово появятся тысячи беспилотников, это создаст новый тип транспортного хаоса – уже не на дорогах, а в небе, анализирует 24 Канал.

Без централизованного управления дроны могут начать мешать друг другу, создавать пробки в воздухе и провоцировать аварии. Особенно опасными станут районы возле небоскребов, аэропортов, больниц и густонаселенных кварталов. В отличие от автомобилей, авария воздушного аппарата угрожает не только пассажирам, но и людям внизу.

Ситуацию осложняют погодные условия. Дождь, сильный ветер, снег, туман или обледенение могут критически влиять на стабильность полета. Для больших eVTOL это особенно важно, ведь речь идет уже о человеческих жизнях. Кроме того, даже электрические воздушные такси создают шум. Если таких аппаратов станет много, города могут столкнуться с новым типом шумового загрязнения, которое и без того в мегаполисах является немалым.

Отдельной проблемой станет кибербезопасность. Беспилотные системы сильно зависят от GPS, датчиков, связи и программного обеспечения. Теоретически хакерская атака или сбой системы управления могут привести к падению аппарата или потере контроля над транспортом, который могут намеренно направить в дом или на человека.

Именно поэтому страны уже создают системы UTM – Unmanned Traffic Management. Это своеобразный "диспетчерский центр" для дронов, который автоматически будет контролировать маршруты, высоту, приоритет полетов и предотвращать столкновения. Фактически, человечество пытается построить аналог автомобильного дорожного движения, но в трехмерном пространстве.

Смотрите также Китайские военные показали дроны размером с муху для тайных операций

Когда воздушные дроны начнут перевозить людей как такси?

Большинство экспертов сходятся на том, что массовые полеты воздушных такси начнутся не раньше второй половины 2020-х годов, заметил 24 Канал. Первыми будут дорогие премиальные маршруты в отдельных городах. Полноценная интеграция в общественный транспорт, где воздушное такси станет доступным для широкого населения, может растянуться до 2030-х годов.

Главными барьерами остаются сертификация, безопасность, строительство инфраструктуры и высокая стоимость. Даже в США Федеральное управление гражданской авиации только недавно завершило создание правил сертификации eVTOL. Компании также должны построить сеть посадочных платформ, зарядных станций и центров управления воздушным движением.

Несмотря на это, индустрия уже перешла из стадии футуристических концептов к реальным испытаниям. Во многих городах мира eVTOL больше не воспринимаются как фантастика. Они постепенно становятся новым типом городского транспорта, который может изменить саму архитектуру мегаполисов и представление о передвижении по городу.