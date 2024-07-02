Пользователи Mac часто откладывают удаление ненужных файлов до тех пор, пока не иссякнет место в хранилище. Bananabin стремится изменить это, используя простой, но креативный подход: когда корзина достигает определенного порога данных, анимированные мухи начинают жужжать вокруг иконки корзины, привлекая внимание пользователя к необходимости ее очистки.

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Пользователи могут отгонять мух курсором мыши, но они будут появляться снова, пока корзина не будет опустошена.

Как работает приложение

Приложение Bananabin предлагает три режима, которые позволяют настроить появление мух в зависимости от количества данных в корзине.

В режиме "Дворник" мушки появляются, когда в корзине более 10 МБ данных.

мушки появляются, когда в корзине более 10 МБ данных. Для режима "Утилизатор" установлен порог в 1 ГБ.

установлен порог в 1 ГБ. Также есть режим "Мусоросборщик" и здесь мухи напоминают об очистке при 10 ГБ данных в корзине.

На данный момент Bananabin доступен бесплатно на этапе бета-тестирования. Однако разработчики планируют ввести небольшую одноразовую плату за пользование программы после окончания этого периода, хотя точная сумма еще не определена.

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Важно! Для полноценной работы Bananabin требует специальных разрешений, в частности полного доступа к диску. По словам разработчиков, этот доступ необходим для того, чтобы программа могла точно рассчитывать объем данных в корзине.