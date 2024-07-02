Користувачі Mac часто відкладають видалення непотрібних файлів доти, доки не вичерпається місце у сховищі. Bananabin прагне змінити це, використовуючи простий, але креативний підхід: коли смітник досягає певного порогу даних, анімовані мухи починають дзижчати навколо іконки кошика, привертаючи увагу користувача до необхідності його очищення.

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Користувачі можуть відганяти мух курсором миші, але вони з'являтимуться знову, доки кошик не буде спорожнений.

Як працює програма

Застосунок Bananabin пропонує три режими, які дозволяють налаштувати появу мух залежно від кількості даних у смітнику.

У режимі "Двірник" мушки з'являються, коли в кошику більше 10 МБ даних.

мушки з'являються, коли в кошику більше 10 МБ даних. Для режиму "Утилізатор" встановлено поріг в 1 ГБ.

встановлено поріг в 1 ГБ. Також є режим "Сміттєзбиральник" і тут мухи нагадують про очищення при 10 ГБ даних в кошику.

Наразі Bananabin доступний безкоштовно на етапі бета-тестування. Однак розробники планують ввести невелику одноразову плату за користування програми після закінчення цього періоду, хоча точна сума ще не визначена.

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Важливо! Для повноцінної роботи Bananabin потребує спеціальних дозволів, зокрема повного доступу до диска. За словами розробників, цей доступ необхідний для того, щоб програма могла точно розраховувати обсяг даних у кошику.