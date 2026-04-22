Магнитная буря 22 апреля: как активность Солнца повлияет на Землю

По прогнозам специалистов в среду, 22 апреля, геомагнитная ситуация на Земле будет оставаться преимущественно стабильной. Впрочем, возможны кратковременные периоды повышенной активности, связанные с влиянием солнечного ветра.

В целом в течение 22 апреля существенных геомагнитных возмущений не прогнозируется. По оценкам специалистов NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США), общее состояние магнитного поля Земли будет оставаться на "зеленом" уровне, что означает отсутствие серьезных бурь или штормов.

Такой ход также подтверждает Британская геологическая служба. В то же время эксперты службы отмечают, что скорость солнечного ветра остается повышенной из-за влияния корональной дыры, хотя с течением недели она должна постепенно снижаться.

Чего ждать от солнечной активности?

Ожидается, что геомагнитная активность в целом будет спокойной, хотя и существует вероятность отдельных активных периодов, которая будет уменьшаться по мере ослабления влияния корональной дыры.

В то же время существует небольшая вероятность, что в первый день активность может кратковременно достичь пика уровня G1, что означает слабую геомагнитную бурю, влияние которой на Землю почти неощутимо.

Композитное фото корональной дыры на Солнце 22 апреля / Фото NOAA

Корональная дыра Область, через которую в космос вырываются потоки заряженных частиц с повышенной скоростью. Именно они достигают Земли и влияют на ее магнитное поле.

Чем угрожают мощные солнечные бури?

Ученые особенно внимательно изучают космическую погоду, поскольку наша звезда имеет прямое влияние на планету и процессы. Кроме того, она находится в особом состоянии пиковой активности последние несколько лет, так что это уникальный шанс для ученых больше узнать о Солнце и то, что происходит внутри него.

Мощные вспышки на Солнце могут вызвать серьезные перебои в энергосетях, спутниках и системах навигации. Ученые опасаются, что одна из таких вспышек, возможно, особенно мощная, способна вызвать блэкауты и потерю связи.

К тому же, начале года британский Совет по научным и технологическим объектам обнародовал отчет о возможных последствиях мощного солнечного шторма для общества. Учитывая то, что сильные штормы способны вызвать перебои со связью и блэкауты, это может грозить паникой и даже протестами.