Магнитная буря 22 апреля: как активность Солнца повлияет на Землю
- 22 апреля геомагнитная ситуация на Земле будет оставаться стабильной, хотя возможны кратковременные периоды повышенной активности из-за солнечного ветра.
- NOAA прогнозирует, что общее состояние магнитного поля Земли будет на "зеленом" уровне без серьезных бурь или штормов.
По прогнозам специалистов в среду, 22 апреля, геомагнитная ситуация на Земле будет оставаться преимущественно стабильной. Впрочем, возможны кратковременные периоды повышенной активности, связанные с влиянием солнечного ветра.
В целом в течение 22 апреля существенных геомагнитных возмущений не прогнозируется. По оценкам специалистов NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США), общее состояние магнитного поля Земли будет оставаться на "зеленом" уровне, что означает отсутствие серьезных бурь или штормов.
Такой ход также подтверждает Британская геологическая служба. В то же время эксперты службы отмечают, что скорость солнечного ветра остается повышенной из-за влияния корональной дыры, хотя с течением недели она должна постепенно снижаться.
Чего ждать от солнечной активности?
Ожидается, что геомагнитная активность в целом будет спокойной, хотя и существует вероятность отдельных активных периодов, которая будет уменьшаться по мере ослабления влияния корональной дыры.
В то же время существует небольшая вероятность, что в первый день активность может кратковременно достичь пика уровня G1, что означает слабую геомагнитную бурю, влияние которой на Землю почти неощутимо.
Корональная дыра
Область, через которую в космос вырываются потоки заряженных частиц с повышенной скоростью. Именно они достигают Земли и влияют на ее магнитное поле.
Чем угрожают мощные солнечные бури?
Ученые особенно внимательно изучают космическую погоду, поскольку наша звезда имеет прямое влияние на планету и процессы. Кроме того, она находится в особом состоянии пиковой активности последние несколько лет, так что это уникальный шанс для ученых больше узнать о Солнце и то, что происходит внутри него.
Мощные вспышки на Солнце могут вызвать серьезные перебои в энергосетях, спутниках и системах навигации. Ученые опасаются, что одна из таких вспышек, возможно, особенно мощная, способна вызвать блэкауты и потерю связи.
К тому же, начале года британский Совет по научным и технологическим объектам обнародовал отчет о возможных последствиях мощного солнечного шторма для общества. Учитывая то, что сильные штормы способны вызвать перебои со связью и блэкауты, это может грозить паникой и даже протестами.