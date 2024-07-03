СМИ пишут о первом самоубийстве робота, но это не совсем правда

Странный инцидент произошел в Южной Корее где робот упал с лестницы, что стало для него фатальным. Сразу после этого в СМИ начали появляться заголовки о первом самоубийстве робота в истории, однако эти выводы преждевременны.

Известно, что робот был разработан калифорнийским стартапом Bear Robotics и использовался для доставки документов в многоэтажном здании городского совета Гуми, города в центральной части Южной Кореи, информирует Техно 24. Свидетели сообщили, что робот упал с лестницы с высоты примерно 2 метра, что привело к его преждевременной "смерти".

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Городской совет Гуми впервые нанял робота в августе 2023 года, что является распространенной практикой в стране. По данным AFP, в Южной Корее на каждые десять работников приходится один робот. Робот Bear Robotics отличился своей способностью пользоваться лифтами, что сделало его особенно полезным в многоэтажном здании городского совета.

Bear Robotics производит различные модели роботов, в том числе с регулируемыми лотками для высоких предметов и пакетов, а также с настраиваемыми светодиодными панелями для отображения сообщений,.

Каждый робот оснащен камерой и LiDAR-датчиком для картографирования окружающей среды, хотя этой технологии оказалось недостаточно, чтобы предотвратить фатальное падение робота.

Откуда взялись новости о самоубийстве?

, После инцидента городской совет Гуми объявил, что не планирует заменять сломанного робота-администратора.

Местные СМИ почти сразу начали оплакивали преждевременную смерть робота, а некоторые предполагали, что он покончил с собой.



Место падения робота / Фото Tom Valentino

Точные обстоятельства, приведшие к падению робота, остаются невыясненными. Свидетели сообщили, что робот "кружил на одном месте, будто обходя что-то", прежде чем упал с лестницы. Представитель компании сообщил, что обломки робота были собраны компанией для анализа.

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В то же время никаких оснований утверждать о самоубийстве робота нет. Дело в том, что отсутствуют какие-либо доказательства, свидетельствующие об этом, наиболее вероятно, что настоящая причина кроется в банальной технической неисправности. Можно сделать предположение, что кто-то в СМИ просто решил пошутить об этом так обыграв ситуацию с роботом, который находился на государственной службе.