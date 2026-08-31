Форум лидеров цифровой трансформации собрал более 200 участников: о чем говорили

В Украине состоялось масштабное мероприятие, которое определит будущее государственных технологий. Более 200 лидеров цифровой трансформации со всей страны собрались вместе, чтобы обсудить новые вызовы, поделиться успешными примерами и скоординировать планы по развитию электронного правительства.

Сообщество цифровых лидеров

Профессиональный форум CDTO Community Forum прошел 28–29 августа, собрав руководителей по цифровой трансформации центральных министерств, областных военных администраций, их команды и выпускников образовательной платформы CDTO Campus, пишет 24 Канал.

Большинство присутствующих уже прошли обучение по программам этого кампуса, где за все время подготовили более 2500 специалистов. Теперь они получили уникальную возможность встретиться лично и поработать как единое профессиональное сообщество.



CDTO Community Forum / Фото CDTO Campus

Люди как основа реформ

Организаторы отказались от традиционных формальных докладов в пользу живого и открытого диалога. Представители власти обсуждали насущные проблемы и совместно искали эффективные решения.

Цифровая трансформация государства начинается не с технологий, она начинается с людей, которые однажды решают сделать что-то по-новому,

– прокомментировала министр цифровой трансформации Украины Оксана Ферчук.

Заместитель министра цифровой трансформации Александр Закусило отметил, что цифровизация выступает мощным катализатором для всех других государственных направлений. По его словам, именно лидеры цифровых преобразований помогают внедрять реформы в самых отдаленных уголках страны. Совместными усилиями центральных и региональных органов власти, начиная с 2020 года, лидеры цифровизации уже реализовали более 300 успешных проектов на местах.

Двухдневная программа форума сочетала стратегические дискуссии с интенсивной практической работой. Участники работали в специализированных секциях и моделировали будущие сценарии развития электронных услуг на форсайт-сессиях. Большое внимание уделялось нетворкингу, ведь именно благодаря постоянному взаимодействию формируется сильное профессиональное сообщество.

Одна из основных целей CDTO Campus – формировать профессиональное сообщество лидеров цифровой трансформации, которые не только получают новые знания, но и обмениваются опытом, а также вместе работают над общими вызовами,

– добавила генеральный директор CDTO Campus и "Дия.Образование" Руслана Коренчук.



Министр цифровой трансформации Украины Оксана Ферчук на CDTO Community Forum / Фото CDTO Campus

Международная поддержка и системная интеграция

Президент Фонда "Восточная Европа" Виктор Лях подчеркнул, что, несмотря на полномасштабную войну, Украина продолжает уверенно строить цифровое государство, а системная поддержка международных партнеров чрезвычайно ценна для инвестиций в людей, которые продвигают реформы. Главный специалист по операционному внедрению проекта "Эффективное государственное управление благодаря GovTech и прозрачности в Украине" Яна Чубенко подчеркнула, что цифровая трансформация требует полного изменения логики государственного управления и адаптации законодательства.



CDTO Community Forum / Фото CDTO Campus

Это масштабное мероприятие совместно организовали Фонд "Восточная Европа", CDTO Campus и Министерство цифровой трансформации Украины. Инициативу поддержал проект "Эффективное государственное управление благодаря GovTech и прозрачности в Украине", который по поручению немецкого правительства реализует компания GIZ в Украине.

Читайте также наши публикации в рамках проекта "Цифровизация у фронта", где мы рассказывали о цифровых лидерах прифронтовых и временно оккупированных общин, которые внедряют изменения там, где это сложнее всего: