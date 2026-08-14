Четвертая история – о Путивльской общине в Сумской области.

Сергей Анохин возглавляет процесс цифровизации в Путивльской общине с августа 2024 года – со дня, когда стал заместителем городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов. Но с этой темой он знаком и раньше: до этого руководил Центром предоставления административных услуг исполнительного комитета Путивльского городского совета.

Путивль – приграничная община в Сумской области. Обстрелы, отключения электроэнергии, перебои со связью здесь – не исключение, а постоянные условия работы.

Очень хотелось бы внедрить как можно больше цифровых решений, но из-за обстрелов, отключений электроэнергии и проблем со связью это невозможно. Поэтому мы сочетаем цифровые решения с офлайн-каналами: личный прием, горячие линии, бумажные документы,

– объясняет Сергей.

Рискованные решения здесь сознательно ограничивают – не все, что возможно с технической точки зрения, целесообразно внедрять в условиях постоянной опасности.

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Одна из проблем, с которыми столкнулась община, – поток обращений. Гуманитарная помощь, эвакуация, справки, сообщения о повреждениях – все это поступало через обычные телефоны и при личном приеме, и люди просто не успевали. В 2025 году швейцарско-украинская программа EGAP, финансируемая Швейцарией и реализуемая Фондом "Восточная Европа", предложила общине интеллектуальный колл-центр – сначала для ЦПАУ. В ходе переговоров выяснилось, что можно подключить все структурные подразделения и коммунальные службы. Путивль согласился без колебаний.

Теперь по одному номеру можно связаться с любым специалистом общины, включая коммунальные предприятия. Параллельно заработал сайт ЦПАУ на платформе "СВОИ" с возможностью записи на прием онлайн – Сергей называет это лучшим примером перемен последних лет.

Искусственный интеллект приходит на помощь

Еще одно направление работы – искусственный интеллект. В прошлом году Сергей прошел четырехдневное обучение в рамках программы EGAP по использованию ИИ. Полученными знаниями он поделился с главой общины – Константином Гаврильчуком, который после этого поручил всей команде изучать инструменты, способные реально помочь в условиях приграничья. Выбрали проверенные: ChatGPT, Microsoft Copilot, Claude.

Инициатива исходила от меня, но все начинается с главы, ведь без его воли ничего не получится,

– говорит Сергей.

В CDTO Campus он пришел с практическим запросом: не изобретать велосипед, а научиться у лучших специалистов Украины строить стратегию цифровой трансформации в условиях военного времени и приграничной зоны. Хотел получить поддержку ментора и пообщаться с коллегами из других общин, которые сталкиваются с похожими вызовами.

Понимание того, что простого внедрения "Дії" и колл-центра недостаточно – нужна комплексная трансформация процессов и культуры управления,

– так он описывает свой главный вывод.

Больше всего удивила работа преподавателей – многие из них пришли из Министерства цифровой трансформации, успешных общин и технологических компаний – и уровень практичности программы: "Это не сухая теория, а реальные кейсы, шаблоны документов, дорожные карты и инструменты, которые можно сразу применять. Я думал, что мы уже достаточно далеко продвинулись в цифровизации, но после первых модулей понял, сколько еще потенциала есть".

Коллегам из других общин Сергей говорит: "Если вы хотите по-настоящему улучшить жизнь в своей общине, а не просто заниматься бумажной волокитой – CDTO Campus того стоит".